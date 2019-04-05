В Ливии остановили наступление Хафтара на Триполи

17:24

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

«Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная, она открыта», — подчеркнул источник. Он добавил, что недавно там побывал глава правительства, заседающего в Триполи.

Отмечается, что армия Хафтара успела занять город Гарьян, а затем они закрепились в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

«Однако минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение», — отметил источник. По данным источника, 150 человек, подчиняющихся Хафтару попали в плен.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства, которое поддерживает ООН. Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей (известна как «правительство в Тобруке»), которую поддерживает Халифа Хафтар и его армия.

Осенью 2018 года The Sun и РБК сообщили, что Россия якобы перебросила в Ливию военных. Источники The Sun утверждали, что российский контингент в Ливии занимается подготовкой войск Хафтара. Москва эти сообщения полностью отрицала.