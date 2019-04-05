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Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

07:10 5.04.2019
Нил Ушаков
Фото: www.spb.kp.ru
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Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"В соответствии с законом "О самоуправлениях" отстраняю Нила Ушаков от занимаемой должности председателя Рижской думы", - говорится в опубликованном в издании распоряжении министра.

Ушаков, как следует из документа, в течение 30 дней может оспорить решение Пуце в суде. Если суд поддержит градоначальника, он вернется на свою должность и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

В конце января латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело в кабинете и доме Ушакова обыски. По словам источника РИА Новости, они связаны с делом о коррупции на предприятии общественного транспорта Rigas satiksme, которое курирует мэрия.

Сам мэр заявил, что не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста. После этого некоторые политологи предположили, что Ушаков может оставить пост ради участия в выборах в Европарламент.

Темы: Латвия
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 12:12
Гость: личный опыт

Кинул русских ради местечка в Европарламенте и тут же получил пинка от местных нациков.
05.04.2019, 12:03
Гость: Это вот этого

российские сми называют русским? Как Яроша украинским.
05.04.2019, 11:33
Гость: Чингачгук

Он мне напоминает сербского премьера Вучича: и нашим и вашим.
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