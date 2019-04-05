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Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

22:16 5.04.2019
Аэропорт Триполи. Фото с сайта saudigazette.com.sa
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Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к командованию. Собеседник агентства уточнил, что в окрестностях продолжаются бои.

Международный аэропорт Триполи находится в 34 километрах от столицы. Он не действует с 2014 года. Тогда в результате боев здание частично сгорело, взлетную полосу повредили снаряды. Сейчас функции столичной воздушной гавани выполняет военный аэродром Митига.

Официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари сообщил в пятницу, что войска наступают на Триполи по нескольким направлениям, однако в саму столицу еще не вошли.

Накануне маршал Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов.

СМИ сообщили, что подразделения установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от столицы.
В свою очередь, глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ в случае необходимости применять силу.

Темы: Ливия
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Комментарии читателей
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06.04.2019, 07:44
Гость: ser

гы, можно подумать что санкции отчего-то зависят)) их уже дано вводят по календарю
06.04.2019, 05:12
Гость: Остап

Насколько я помню, именно российский спецназ дрессировал армию Хафтара?
06.04.2019, 05:10
Гость: Трезвый

вывод. "Разделяй и властвуй" это основа политики империалистов и раздел Ливии был на руку им. Попытка военных восстановить единство Ливии обречена на неудачу так как генералу Хафтару противостоит США и его сателлиты из ЕС. Если даже он возьмет Триполи,то вскоре окажется под финансово-экономическим прессингом и будет повтор политики хаоса. Ливия сшита из разных племенных кусков и поэтому там очень легко организовать раздрай. Российским топливным ТНК этот раздрай с одной стороны выгоден так как при нем сокращается экспорт нефти из Ливии,а с другой он выгоден только тогда если нефтяные ресурсы этой страны будут частично контролироваться нашими ТНК.
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