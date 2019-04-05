Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

22:16

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к командованию. Собеседник агентства уточнил, что в окрестностях продолжаются бои.

Международный аэропорт Триполи находится в 34 километрах от столицы. Он не действует с 2014 года. Тогда в результате боев здание частично сгорело, взлетную полосу повредили снаряды. Сейчас функции столичной воздушной гавани выполняет военный аэродром Митига.

Официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари сообщил в пятницу, что войска наступают на Триполи по нескольким направлениям, однако в саму столицу еще не вошли.

Накануне маршал Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов.

СМИ сообщили, что подразделения установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от столицы.

В свою очередь, глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ в случае необходимости применять силу.