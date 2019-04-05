]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп призвал Россию и Китай договориться о сокращении трат на вооружение

06:31 5.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить на вооружения.

"Россия, Китай и мы - мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Трамп предложил Москве и Пекину "вместе договориться", чтобы "не делать это оружие". "Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить деньги на вооружения и начать тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", - отметил он.

Президент США обратился к китайскому вице-премьеру и предложил ему высказать свои мысли на тему того, что средства можно тратить на другие цели. 

Трамп ранее заявил о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Темы: Дональд Трамп, Россия, Отношения США и Китая
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.04.2019, 12:54
Гость: Молодец Трамп

Наконец-то и мы дождались от него хоть какой-то отдачи. Как-никак, все в мире утверждают, что это Россия и Путин поспособствовали и протолкнули очередного штирлица куда надо.
Ну, раз дело пошло, то России надо поторопиться договориться с Америкой и Китаем о сокращении военных бюджетов. Ну, чтобы выровнять эти бюджеты. Сколько Россия тратит оборону, столько и Америка (вместе с НАТО) и Китай должны тратить. Чтобы все по-справедливости было.
А, чё, есть другие предложения?
05.04.2019, 12:52
Гость: Александр1

Чинганчук,слово Посейдон я бы взял в ковычки-"Посейдон"...
05.04.2019, 12:50
Гость: Александр1

Мысль насчет сокращения расходов нв вооружения правильная.НО!Россия тратит на вооружение 16 а США 600(!!!)млард.дол. Вопрос кто должен сократить расходы? Вопрос второй:Россия имеет 2(!) зарубежные базы - США более 730(!!!).Россия не имеет ни одной(!) военной базы на американском континенте,а сколько баз США на евро азиатском континенте имеет США? Г-н Трамп уберите свои войска с евро азиатского континента и вам не надо будет финансировать их.Теперь насчет новых видов вооружений в России,если вы считаете что они превосходят качественно американское вооружение то это говорит о эффективности Российской науки и экономики по сравнению с американской. Приходите к нам как друзья и русские настолько добрый народ что он готов делиться всем своим,в отличии от англосаксов.Оставьте Великобританию со своими ВЕЛИКОБРИТАНСКИМИ амбициями и пусть они сами по себе развиваются.Русские ни когда в прошлом,настоящем и будущем не превозносят свою исключительность. США есть над чем подумать и сделать выводы а иначе наступит крах всей американской системе,вы свалитесь на уровень конго(не в обиду конголезцам сказано),имеется в виду уровень технического развития.
Все комментарии (14)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.