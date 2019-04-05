Трамп призвал Россию и Китай договориться о сокращении трат на вооружение

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить на вооружения.

"Россия, Китай и мы - мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Трамп предложил Москве и Пекину "вместе договориться", чтобы "не делать это оружие". "Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить деньги на вооружения и начать тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", - отметил он.

Президент США обратился к китайскому вице-премьеру и предложил ему высказать свои мысли на тему того, что средства можно тратить на другие цели.

Трамп ранее заявил о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.