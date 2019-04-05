\ На Украине завели дело на адвоката Вышинского

16:05

Адвоката Кирилла Вышинского Андрея Доманского заподозрили в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника "Древний Киев", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинской Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Доманский подтвердил эту информацию. "Генпрокуратура Украины вручила мне уведомление о подозрении в совершении преступлений по 233-й и 209-й статьям УК Украины — "Незаконная приватизация" и "Легализация имущества, нажитого преступным путем". Статьи тяжелые, предусматривают от пяти до 12 лет с конфискацией имущества", — рассказал адвокат РИА Новости.

Он отметил, что, возбудив это дело, прокуратура "по сути, ассоциирует меня с моим клиентом, юридическим лицом, чьи интересы я представлял". Доманский подчеркнул, что приватизация этого объекта состоялась в 2014 году, а прокуратура внесла дело в ЕДР (Единую базу дел) в 2013 году.

"Как это объяснить, не знаю, кроме того, что прокуратура обладает даром предвидения", — добавил адвокат.

Меру пресечения Доманскому суд определит 8 апреля.

Как заявили в прокуратуре, в деле также фигурирует руководитель одного из предприятий. Его подозревают в незаконной приватизации коммунального имущества в крупных размерах.

Во вторник Доманский заявил, что его могут задержать. Он связывает дело против него с попыткой властей повлиять на процесс защиты российского журналиста.

В середине января в доме адвоката прошли обыски. В Генпрокуратуре заявили, что изъяли документы, связанные с делом 2013 года "об отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене".

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.