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Немецкий депутат призвал распустить НАТО, «пока не стало слишком поздно»

08:45 5.04.2019
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НАТО на сегодняшний день представляет собой угрозу для мировой безопасности, в связи с чем альянс должен быть распущен, заявил депутат бундестага Александр Ной в интервью немецкому изданию Die Freiheitsliebe.

По его словам, альянс использует военную силу лишь для защиты своих "имперских интересов", систематически нарушая при этом нормы международного права и разжигая военные конфликты.

По его мнению, 70-летие НАТО — это "не повод для праздника, а скорее возможность наконец-то одуматься, пока еще не стало слишком поздно".

За последние десятилетия альянс "показал свое истинное лицо", подчеркнул Ной, приведя в качестве примеров бомбардировки Югославии и войну в Афганистане.

На данный момент НАТО опасается утраты своего "господствующего идеологического и экономического положения", в связи с чем активно наращивает вооружение и раз за разом идет на новое противостояние, отмечает депутат.

"Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью", — заключил Ной.

Как пишет РИА Новости, ранее американское издание The National Interest сравнило НАТО с зомби, который "умер" после распада СССР, но до сих пор продолжает функционировать.

Темы: Германия, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 14:08
Гость: для Иван простак

Немцам альянс не нужен. Они сами могут создать армию, причём не чета американской. Мы уж помним.
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Армии Германии и Франции -игрушечные,у нагличан сильный подводный флот. Может так оно так. Это объясняет почему немцы сали возникать американцам. Если не НАТО,то Америка абсолютно не нужна была Европе. Изначально НАТО предполагался как альянс США и Европы,Турция как вставной зуб там.Поэтому все стало сейчас Европой: Турция, Азербайджан, Польша, Словакия, Балканы. Во времена Нострадамуса это Европой никто не считал. Наши вояки даже КНДР стали Европой называть.Политика НАТО.
05.04.2019, 13:41
Гость: хитрый

Немецкий депутат,что придумал,для того что бы деньги за оборону Трампу не платить.
05.04.2019, 12:24
Гость: Чингачгук

Надо было германский народ, и всех тех, кто был у него на подхвате, платить компенсации за разбой в СССР, и не выводить оттуда советские войска.
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