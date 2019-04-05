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Основателя WikiLeaks выдворят из посольства Эквадора в Лондоне

09:45 5.04.2019
Джулиан Ассанж
Фото с сайта 24smi.org
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Джулиан Ассанж будет изгнан из своего убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в течение нескольких дней или даже часов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение, опубликованное в аккаунте WikiLeaks в твиттере.

"Высокопоставленный источник в госдепартаменте Эквадора сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выдворен в течение ближайших часов или дней с использованием оффшорного скандала INA Papers в качестве предлога и что уже есть соглашение с Великобританией об его аресте", - говорится в сообщении.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment - офшора, созданного братом президента Ленина Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту Ленину Морено может грозить импичмент.

Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

"Помните, что WikiLeaks имеет внутреннюю организацию, и господин Ассанж больше не является редактором", - сказал адвокат.

Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

В октябре 2018 года Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что Джулиан Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

Темы: Великобритания, Эквадор, Wikileaks
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 14:14
Гость: Контрразведчик

Ань, зачем пишешь большими буквами? Всё же видно и без лупы.
05.04.2019, 13:54
Гость: IgS

А затем что он с пацанами много правды высветил. Кстати о всех, не только об амерах.
05.04.2019, 13:20
Гость: Чингачгук

Ну да, Сноуден сообразил.
Все комментарии (10)
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