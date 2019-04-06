Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара

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Силы правительства национального согласия нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от Триполи, атаке подверглись подразделения ЛНА в Гарьяне и Сук Хамисе, передает РИА Новости.

Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в четверг приказал начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Армия без боев заняла несколько районов на юго-западе города, в том числе Джанзур и Эс-Свани. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари подчеркнул, что операция продолжится до выполнения всех поставленных задач.

Глава правительства нацсогласия Файез Саррадж отдал приказ применить силу "в случае необходимости".

Глава российского МИД Серегй Лавров отметил, что Москва находится в контакте со всеми политическими силами в Ливии и "не ставит на какую-то сторону конфликта". Также он призвал всех, кто имеет влияние на вооруженные группы в Ливии, не допустить эскалации противостояния.