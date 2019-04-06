Там будет российская база? Для чего военные берут власть в Ливии

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Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар двинул войска на Триполи. Кто из внешних игроков окажется в выигрыше, если он объединит страну под своим контролем?

Пока мир следил за Вашингтоном, где проходил юбилейный саммит НАТО, в Ливии наступил решающий момент гражданской войны. Контролирующий восток Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своей армии захватить Триполи.

Халифа Хафтар. Фото с сайта informnovosti.ru

Триполи сейчас управляют исламисты и созданное под эгидой ООН марионеточное правительство национального примирения во главе с премьером Фаизом Сараджем. Формальная цель Хафтара – вытеснить боевиков и исламистов из западной части страны. Но если ему удастся взять столицу, то не повезёт и поддерживаемому ООН правительству. В отдалённой перспективе Хафтар с помощью мощной армии может полностью объединить Ливию и стать её единоличным хозяином.

Такой поворот событий полностью меняет всю региональную геополитику. Проигравшими сторонами окажутся Турция, Катар и Италия, которые ставили на правительство в Триполи. А в стане победителей будут Египет, ОАЭ, Франция и Россия.

Хафтар – друг России

Россия поддерживает Хафтара с 2017 года, когда тот посетил авианосец «Адмирал Кузнецов». Фельдмаршал не раз встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь Хафтара и бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари попросил в прошлом году вмешательства России в ливийский кризис.

«В военных вопросах мы надеемся на тесное сотрудничество и восстановление отношений с Москвой. Мы также с нетерпением ожидаем политического вмешательства России, чтобы другие страны перестали играть с судьбой ливийцев», – сказал тогда Аль-Мисмари.

Это заявление фактически было приглашением Москвы открыть военную базу на Севере Африки. Отдельные западные СМИ пишут, что в Тобруке и Бенгази уже есть российская база, а армия Хафтара якобы получила «Калибры» и С-400.

Однако пока Россия придерживается оружейного эмбарго, официально поставлять оружие, а уж тем более открывать военную базу невозможно. Но если Хафтару удастся объединить страну, такая возможность появится.

Но пойдёт ли на этот шаг Хафтар? Одно дело военная база, когда он воевал с исламистами, другое – мирное время. Проблемы могут возникнуть также из-за того, что Россия ставила не только на Хафтара, но и на другие силы в ливийском конфликте, включая признанное ООН правительство в Триполи. И после своей победы фельдмаршал может это Кремлю тоже припомнить.

«До нынешней наступательной операции Россия занимала позицию «ни нашим, ни вашим». Она поддерживала контакты и с правительством национального согласия, и с Хафтаром. Причём контакты эти были на довольно высоком уровне. При этом самому Хафтару, насколько мне известно, от России нужно было только одно – фотография с Путиным, чтобы все СМИ и политики поняли, что Россия его поддерживает. Если Хафтар возьмет Триполи и выбьет оттуда исламистов, то поддержание контактов с ним потребует значительно больших усилий», – сказал востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт заметил, что с Хафтаром контакты налаживают также американцы и британцы, которые раньше отрицали роль фельдмаршала в ливийском урегулировании. Так что конкурентов у России хватает.

Эксперт: Наступление Хафтара – нарушение международного права

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт РСМД Кирилл Семёнов считает, что России не нужно поддерживать Хафтара, если тот пойдёт на свержение режима Сараджа. Ведь Смоленская площадь официально поддерживает Триполи.

«Нынешняя операция Хафтара является актом попрания инициатив ООН по Ливии и прямо нарушает все договорённости с Сараджем, чьё правительство является легитимным. Хафтар выступает как мятежник, который решил установить в стране собственную военную диктатуру, нарушив все договорённости. Россия ничего не выиграет, если Хафтар таким вот образом захватит в стране власть. Так как в этом случае единственным правильным решением в отношении Хафтара было бы объявление всеобъемлющих санкций. Хотя не исключено, что благодаря серьёзному внешнему спонсорству, Хафтара в итоге удастся легитимировать. Но тут существует и иной сценарий, что Хафтар сложил все яйца в одну корзину, и у него только два выхода: или взять Триполи, или уйти», – рассказал Семёнов в беседе с Царьградом.

Зачем России Ливия?

Хотя позиции двух экспертов по Хафтару диаметрально противоположны, они сходятся во мнении, что присутствие в Ливии крайне важно для России.

«Ливия – возможность для сотрудничества в нефтяной сфере. У Ливии чистая нефть. Если говорить о нынешней ситуации, то Ливия стала экспортёром нестабильности. И необходимо сотрудничество спецслужб, чтобы не допускать проникновения террористов, в том числе на российскую территорию», – уточнил Онтиков.

«Ливия является одной из крупнейших нефтедобывающих стран, при этом наиболее близкой к Европе. Доступ к её нефтяным богатствам открывает широкие перспективы», – добавил эксперт.

России было бы очень выгодно иметь опорный пункт в Магрибе, который прикрывает расширение влияния Москвы на африканском континенте и гарантирует защиту будущих российских инвестиций в ливийскую нефть.

По гамбургскому счёту, Россия, если Хафтар станет президентом единой Ливии, остаётся в выигрыше. Москва может использовать налаженные связи с Хафтаром для заключения контрактов по оружию и нефти. Но появится ли российская военная база в Ливии – пока говорить об этом преждевременно.

Автор: Камран Гасанов