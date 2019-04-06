20 штатов подали иск к Трампу из-за строительства стены

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Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Истцы, как подчеркнула Джеймс, обратились в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния в надежде "заблокировать незаконную попытку администрации президента направить около 1,6 млрд долларов" федеральных бюджетных средств на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов вместо финансирования правоохранительных органов, пресечения незаконного оборота наркотиков, а также строительства военных объектов, как планировалось изначально. Кроме того, власти недовольны потенциальным ущербом окружающей среды, который будет нанесен при реализации проекта.

15 февраля Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения, который позволит ему выделить 8 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого шага 16 американских штатов подали в суд на Трампа. В иске указывалось, что президент не имеет права использовать режим ЧП для выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку такие расходы находятся в ведении Конгресса.

15 марта Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой, однако Трамп наложил вето на резолюцию палаты. Позже Палата представителей Конгресса не смогла набрать необходимые 290 голосов для отмены вето президента.