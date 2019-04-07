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Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

14:37 7.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", - цитирует парламентария РИА Новости

По его словам, игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о компенсации за ущерб в войне является "позором".

"Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций", - добавил Шевчак.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Темы: Германия, Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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07.04.2019, 23:52
Гость: пранаивному

вообще-то КОШЕЛЁК евросоюза - ГЕРМАНИЯ)))))
это так на минуточку)))
07.04.2019, 23:38
Гость: працельс

вообще-то председатель евросоюза - поляк)))))
это так на минуточку)))
07.04.2019, 23:07
Гость: мнение вскользь

Один дурак из польского сейма(или как он у них называется?) что-то написал. А сколько дураков набежало ему отвечать, что ты! Кстати, депутат этого органа Польшу не представляет, так что зачем такое писать:"Польша потребует..."? Помнится, много лет назад на УкроТВ нередким гостем был В.Жириновский. Так вот ему надо отдать должное: после того, как его слова стали приписывать всей РФ (мол, как же-с - заместитель начальника Думы!), Жириновский счел своим долгом на каждой передаче указывать, что он выступает, как частное лицо и не представляет не только Россию, но и свою партию.
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