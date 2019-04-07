Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

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Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", - цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о компенсации за ущерб в войне является "позором".

"Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций", - добавил Шевчак.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.