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В Великобритании начали выдачу паспортов без надписи «Европейский союз»

20:18 7.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Первые британские подданные получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Великобритания пока не покинула ЕС.

Обложка прежней версии британского паспорта образца времен Британии в ЕС - темно-красного цвета, на ней в золотистом цвете изображен королевский герб, над которым располагаются надписи: Европейский союз и Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. С паспортов, выпущенных после 30 марта 2019 года, убрали надпись "Европейский союз", пишет "Мнтерфакс".

Такая путаница произошла из-за того, что до недавнего времени Лондон планировал выйти из ЕС 29 марта. Ранее в Лондоне заявили, что уже к концу этого года в королевстве начнут выдавать новые паспорта темно-синего цвета с серебристыми буквами, и на них также уже не будет упоминаний о ЕС.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 03:02
Гость: Mr Bean

Очередная попытка СМИ бежать впереди паровоза. Я пока ничего об этом не слышал. Но в Великобритании паспорта меняют по мере истечения их срока годности и обычно компанейщины не допускают. Возможно, конечно, что тот, кто обратился для замены паспорта из-за истечения срока годности по ошибке клерка (что весьма частая ситуация) получил паспорт нового образца. Это возможно, но делать из этого какие-то выводы преждевременно. Поживем, - увидим.
07.04.2019, 22:12
Гость: Иван простак

Списали англосаксы ЕС.
07.04.2019, 21:25
Гость: Вот и все

Им просто понравился российский паспорт, на котором тоже нет ЕС.
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