В Великобритании начали выдачу паспортов без надписи «Европейский союз»

20:18

Первые британские подданные получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Великобритания пока не покинула ЕС.

Обложка прежней версии британского паспорта образца времен Британии в ЕС - темно-красного цвета, на ней в золотистом цвете изображен королевский герб, над которым располагаются надписи: Европейский союз и Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. С паспортов, выпущенных после 30 марта 2019 года, убрали надпись "Европейский союз", пишет "Мнтерфакс".

Такая путаница произошла из-за того, что до недавнего времени Лондон планировал выйти из ЕС 29 марта. Ранее в Лондоне заявили, что уже к концу этого года в королевстве начнут выдавать новые паспорта темно-синего цвета с серебристыми буквами, и на них также уже не будет упоминаний о ЕС.