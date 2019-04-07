В Великобритании начали выдачу паспортов без надписи «Европейский союз»
Первые британские подданные получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Великобритания пока не покинула ЕС.
Обложка прежней версии британского паспорта образца времен Британии в ЕС - темно-красного цвета, на ней в золотистом цвете изображен королевский герб, над которым располагаются надписи: Европейский союз и Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. С паспортов, выпущенных после 30 марта 2019 года, убрали надпись "Европейский союз", пишет "Мнтерфакс".
Такая путаница произошла из-за того, что до недавнего времени Лондон планировал выйти из ЕС 29 марта. Ранее в Лондоне заявили, что уже к концу этого года в королевстве начнут выдавать новые паспорта темно-синего цвета с серебристыми буквами, и на них также уже не будет упоминаний о ЕС.