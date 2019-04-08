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Генсек Совета Европы заявил о риске потрясений в случае выхода России

07:18 8.04.2019
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Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, считает генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти", - цитирует его слова РИА Новости.

Совет Европы, по мнению Ягланда, "является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке". "В случае, если Москва покинет совет мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе", — сказал глава организации.

По словам генерального секретаря Совета Европы, единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее Ягланд в своем ежегодном докладе обвинил Москву, не выплачивающую взнос в бюджет СЕ, в нарушении положения устава организации. Ягланд заявлял, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по ее исключению. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а также перестала платить взносы в бюджет организации.

По словам замглавы МИД Александра Грушко, Россия видит, что в последнее время в Совете Европы возрастает число здравомыслящих, при этом Москва выступает за любые усилия, направленные на преодоление системного кризиса организации.

Темы: Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 12:41
Гость: Так что, вернули право голоса?

Что, нет? Только ля-ля? А ведь такой важный член ПАСЕ!
08.04.2019, 11:05
Гость: Брешет старый

западноид, страшно им становится гадить без возможности обсуждения с РФ мягкости наказания за все подлости.
08.04.2019, 10:15
Гость: ***

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, считает генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.
Вот это будут санкции для всей ЕСы!
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