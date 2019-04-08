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СМИ узнали о расследовании ФБР против Игоря Коломойского

13:54 8.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, сообщает The Daily Beast. Украинского бизнесмена подозревают в отмывании денег в США. Собеседник издания заявил, что расследование ведется большими силами, однако некоторое время не афишировалось.

По информации издания, ФБР ведет дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо, где, по данным СМИ, у Коломойского есть инвестиции.

Газета не уточняет, когда началось расследование, указывая только, что оно ведется «некоторое время».

Между тем представители Коломойского уже отвергли подозрения в его адрес. Так, по словам адвоката Майка Салливана из юридической компании Ashcroft Law Firm, Коломойский «категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США». «Он бизнесмен», – подчеркнул Салливан.

Коломойский после конфликта с президентом Петром Порошенко уехал за рубеж, однако на Украине по-прежнему контролирует телеканал «1+1». Именно в эфире этого канала о решении баллотироваться на пост главы государства объявил артист Владимир Зеленский.

После того как Зеленский, всячески отрицавший связь своей предвыборной кампании с олигархом, стал победителем первого тура, Порошенко назвал его «марионеткой Коломойского». «Мы не дадим Коломойскому ни единого шанса», — сказал президент.

Игорь Коломойский основал крупнейшую на Украине промышленно-финансовую группу «Приват», представленную в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.

Темы: Украина, Расследование преступлений в мире, Ситуация на Украине, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 15:27
Гость: Чингачгук

Точно, там главными, кроме пиндосов, были беня и парубий.
08.04.2019, 14:57
Гость: Чингачгук

А то, что беня заказал 2 мая 2014, пиндосов не интересует.
08.04.2019, 14:49
Гость: полухохол

"Беня"подонок и мерзавец,способствовавший"гари" в Одессе!Пиндосы четко управляют холуями-холопами,"раввину"не первый раз указывают на его место.Ранее писал и сегодня скажу,что "шоколадная" хронь будет сидеть в куеве столько,сколько он потребуется хозяевам!Комик,останется комиком.
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