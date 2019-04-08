СМИ узнали о расследовании ФБР против Игоря Коломойского

13:54

Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, сообщает The Daily Beast. Украинского бизнесмена подозревают в отмывании денег в США. Собеседник издания заявил, что расследование ведется большими силами, однако некоторое время не афишировалось.

По информации издания, ФБР ведет дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо, где, по данным СМИ, у Коломойского есть инвестиции.

Газета не уточняет, когда началось расследование, указывая только, что оно ведется «некоторое время».

Между тем представители Коломойского уже отвергли подозрения в его адрес. Так, по словам адвоката Майка Салливана из юридической компании Ashcroft Law Firm, Коломойский «категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США». «Он бизнесмен», – подчеркнул Салливан.

Коломойский после конфликта с президентом Петром Порошенко уехал за рубеж, однако на Украине по-прежнему контролирует телеканал «1+1». Именно в эфире этого канала о решении баллотироваться на пост главы государства объявил артист Владимир Зеленский.

После того как Зеленский, всячески отрицавший связь своей предвыборной кампании с олигархом, стал победителем первого тура, Порошенко назвал его «марионеткой Коломойского». «Мы не дадим Коломойскому ни единого шанса», — сказал президент.

Игорь Коломойский основал крупнейшую на Украине промышленно-финансовую группу «Приват», представленную в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.