«Би-би-си» выпускает фейковые расследования, чтобы отвлечь внимание от провала США на Мадагаскаре

19:39

BBC выпустила ответ на расследование ФАН об американском вмешательстве в выборы на Мадагаскаре

В своем материале ФАН доказал участие американских военных, Мэтью Везерингтона и Абрахама Джеймса, в проведении спецопераций информационного характера, которые должны были повалять на исход голосования. Также были опубликованы сведения о деятельности американской «фабрики троллей», располагавшейся непосредственно при посольстве США и финансируемой агентством USAID.

Были представлены и данные фактах подкупа американскими политтехнологами кандидатов на пост президента Мадагаскара и финансирование акций протеста. Таким образом, была выявлена и раскрыта вся сеть по вмешательству Штатов во внутренние дела островного государства.

Фото с сайта riafan.ru

Именно эти неопровержимые факты и попытались в своем фильме, состряпанном на коленке, опровергнуть журналисты «Би-би-си», но не вышло.

Все расследование британской компании основано на слухах и бездоказательных утверждениях. Так, в качестве аргумента приводятся несколько фотографий белокожих людей, проводящих вместе время в компании в одной из южных стран. По мнению «Би-би-си», это и есть «русские», вмешивающиеся в выборы в островном государстве.

Если рассуждать подобным образом, то любая фотография китайцев на Мадагаскаре автоматически будет свидетельствовать о вмешательстве Пекина во внутренние дела этой страны.

Журналисты «Би-би-си» настолько непрофессионально подошли к своей работе, что даже начали путаться в показаниях. Так, в одном месте своего фильма они утверждают, что некие русские приехали на Мадагаскар в качестве туристов в марте прошлого года, а в другом, что «гости из Москвы» прибыли непосредственно во время выборов, в ноябре 2018 года.

Подозрительно выглядят свидетельства сотрудников избирательных штабов, которые якобы утверждали, что «русские» обещали им денег. В свою очередь бывший кандидаты в президенты страны, пастор Майол заявил, что не получал от граждан России никаких средств. Это утверждение нивелирует все «предположения» журналистов «Би-би-си».

На подобных «фактах», которые довольно легко опровергаются, построено все расследование «Би-би-си». Западное издание не замечает вопиющие факты американского вмешательства в выборы на Мадагаскаре и старается переложить всю ответственность на Россию, утверждая, что за финансированием «русских политтехнологов» якобы стоит бизнесмен Евгений Пригожин. Естественно, не приводя ни единого доказательства, впрочем, как и всегда.

