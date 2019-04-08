]]> ]]>
Главная В мире

«Би-би-си» выпускает фейковые расследования, чтобы отвлечь внимание от провала США на Мадагаскаре

19:39 8.04.2019

BBC выпустила ответ на расследование ФАН об американском вмешательстве в выборы на Мадагаскаре

В своем материале ФАН доказал участие американских военных, Мэтью Везерингтона и Абрахама Джеймса, в проведении спецопераций информационного характера, которые должны были повалять на исход голосования. Также были опубликованы сведения о деятельности американской «фабрики троллей», располагавшейся непосредственно при посольстве США и финансируемой агентством USAID.

Были представлены и данные фактах подкупа американскими политтехнологами кандидатов на пост президента Мадагаскара и финансирование акций протеста. Таким образом, была выявлена и раскрыта вся сеть по вмешательству Штатов во внутренние дела островного государства.

Фото с сайта riafan.ru

Именно эти неопровержимые факты и попытались в своем фильме, состряпанном на коленке, опровергнуть журналисты «Би-би-си», но не вышло.

Все расследование британской компании основано на слухах и бездоказательных утверждениях. Так, в качестве аргумента приводятся несколько фотографий белокожих людей, проводящих вместе время в компании в одной из южных стран. По мнению «Би-би-си», это и есть «русские», вмешивающиеся в выборы в островном государстве.

Если рассуждать подобным образом, то любая фотография китайцев на Мадагаскаре автоматически будет свидетельствовать о вмешательстве Пекина во внутренние дела этой страны.

Журналисты «Би-би-си» настолько непрофессионально подошли к своей работе, что даже начали путаться в показаниях. Так, в одном месте своего фильма они утверждают, что некие русские приехали на Мадагаскар в качестве туристов в марте прошлого года, а в другом, что «гости из Москвы» прибыли непосредственно во время выборов, в ноябре 2018 года.

Подозрительно выглядят свидетельства сотрудников избирательных штабов, которые якобы утверждали, что «русские» обещали им денег. В свою очередь бывший кандидаты в президенты страны, пастор Майол заявил, что не получал от граждан России никаких средств. Это утверждение нивелирует все «предположения» журналистов «Би-би-си».

На подобных «фактах», которые довольно легко опровергаются, построено все расследование «Би-би-си». Западное издание не замечает вопиющие факты американского вмешательства в выборы на Мадагаскаре и старается переложить всю ответственность на Россию, утверждая, что за финансированием «русских политтехнологов» якобы стоит бизнесмен Евгений Пригожин. Естественно, не приводя ни единого доказательства, впрочем, как и всегда.
 

Темы: Выборы в мире, Мадагаскар, США, СМИ в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.