США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

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США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции", - приводит слова Помпео РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что прекратить эскалацию должны обе стороны конфликта

По его словам, "одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".

США, по словам Помпео, уверены, что у конфликта нет военного решения. "Поэтому Соединенные Штаты вместе с партнерами на международной арене продолжают оказывать давление на ливийских лидеров с тем, чтобы те вернулись к политическим переговорам при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме. Политическое решение — единственный путь к объединению страны", - заявил Помпео.

Ранее силы маршала Хафтара, базирующиеся на востоке страны, начали наступление на Триполи, где базируется международно признанное правительство. В воскресенье Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) из соображений безопасности временно передислоцировало свой контингент в Ливии.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.