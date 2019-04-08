Зачем едет в Москву президент Эстонии Керсти Кальюлайд?

Эстония намерена добиваться места непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Восточной Европы

18 апреля с необычным, заранее не согласованным и объявленным в одностороннем порядке визитом в Москву прибывает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В последние годы это довольно большая редкость. В последний раз глава эстонского государства посещал Россию в 2011 году.

Керсти Кальюлайд. Фото с личной страницы в Фейсбуке

Поводом для визита послужило открытие недавно отреставрированного исторического здания посольства Эстонии в Москве (первого вообще для этой страны). Параллельно энергичная эстонка запросила о встрече с В. Путиным. Несмотря на некоторую спонтанность запроса, судя по сообщениям из Кремля, на встречу с Кальюлайд решено согласиться.

Керсти Ка́льюлайд (Kersti Kaljulaid) родилась 30 декабря 1969 года в Тарту. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года. По основному образованию – биолог, имеет также степень магистра делового администрирования. С 2004 по сентябрь 2016 года работала представителем Эстонии в Европейской счётной палате. Стремится ни в чём не противоречить линии Евросоюза. Владеет финским, английским, французским, немецким и русским языками.

Замужем вторым браком за Георгом-Рене (по рождению Георгием Нектарьевичем) Максимовским, сыном уроженца Печорского района и ветерана Великой Отечественной войны и Эстонского стрелкового корпуса Нектария Георгиевича Максимовского. Будучи инженером связи, Максимовский, как полагают некоторые эксперты, тесно взаимодействовал со спецслужбами Эстонии. Официально объявлен нигде не работающим и воспитывающим детей «супругом президента». Считается эстонцем по национальности, отсюда, видимо, и трансформация его имени.

Необычность предстоящего визита К. Кальюлайд заключается и в том, что ещё недавно президент Эстонии заявляла, что пока Россия не изменит свою «агрессивную» политику и не ратифицирует пограничный договор 2014 года, в контактах с ней на высшем уровне нет смысла.

В одном из интервью на вопрос, могла бы Кальюлайд пригласить на празднование 100-летней годовщины Эстонской Республики Владимира Путина, она заявила: «Я не знаю, какой к тому времени будет внешняя политика России. Сейчас мы видим, что Россия – это государство, которое готово решать разногласия с помощью оружия, менять границы стран. Президента такой России я бы не пригласила на юбилей».

Зато она настойчиво демонстрирует полную поддержку президенту Украины П. Порошенко.

Едва ли благоприятным фоном для контактов с Москвой могут служить и последние высказывания Кальюлайд по поводу прав русских и русскоязычных в Эстонии. Выступая недавно по случаю Дня независимости, она предложила ввести в стране единую школьную систему на государственном эстонском языке. Решение проблемы консолидации двух общин ей, видимо, представляется по образцу собственной семьи – на путях полной «эстонизации».

Так что же побудило президента Эстонии, вопреки собственным критическим высказываниям в отношении России, искать встречи с российским руководством? Предположения о том, что она едет чуть ли не с неофициальным ультиматумом от стран Североатлантического альянса в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива, выглядит нелепым.

Для такого существуют другие каналы. Туману напустил уходящий в отставку министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, заявивший, что задачей визита является доведение до Москвы недовольства её политикой и возникающих в мире озабоченностей. Ради таких банальностей встречаться с Кальюлайд никто бы не стал, всё бы ограничилось экскурсией по Москве.

Скорее всего, правы те, кто считают, что главными мотивами президента Эстонии, побудившими её просить о встрече с В. Путиным, являются интересы её собственной страны. Позицию НАТО и ЕС есть кому доводить и без неё.

На фоне нарастающего в Европе движения за прекращение «санкционной войны» с Россией Таллин, видимо, не хочет оказаться «в конце списка». Если европейским странам эта кампания обходится достаточно дорого, то Эстонию ввиду более тесных связей с российской экономикой взаимные санкции задевают ещё больней.

Последний случай с уничтожением в России 72 тонн «санкционной» эстонской кильки вынудил официально обратиться к президенту ветерана и «тяжеловеса» эстонской политики Эдгара Сависаара, предложившего госпоже Кальюлайд обсудить с президентом России взаимную отмену санкций. И это только вершина айсберга.

Эстонское руководство беспокоит судьба портового комплекса Мууга (Новоталлинский), который строился как главный порт Советского Союза. Пока его обороты за счёт российских грузов подрастают, но рядом в Усть-Луге ускоренными темпами сооружается ещё более мощный порт, который в недалёкой перспективе в состоянии «закрыть» Муугу. Такое потрясение, да с учётом запланированного сокращения дотаций ЕС Эстонии пережить непросто.

Отказаться от санкций самостоятельно, без оглядки на Брюссель, как предлагает Сависаар, Таллин не решится, но, если он солидаризуется с теми европейскими странами, которые выступают за прекращение подобной практики, это может дать результат.

К. Кальюлайд наверняка поднимет тему ратификации российской стороной пограничного договора 2014 года. До сих пор Москва избегала данной темы из-за «русофобской политики» руководства Эстонии. Что ж, инициативный визит Кальюлайд в Россию можно рассматривать как шаг в направлении смягчения этого курса, открывающий возможность возобновления процесса ратификации указанного документа.

Однако здесь имеются подводные камни, связанные с ограниченностью полномочий президента Эстонии. Так, по итогам выборов председателем парламента страны стал представитель крайне националистической партии EKRE Хенн Пыллуаас. Ранее эта партия пыталась полностью пересмотреть подписанный пограничный договор в сторону включения в него территориальных претензий к России. Поэтому бороться за его ратификацию Кальюлайд, возможно, придётся не столько в Москве, сколько в Таллине.

Есть ещё одно обстоятельство, которое в плане личной мотивации эстонского лидера может быть главным, подвигшим её на поездку в Москву. Эстония намерена добиваться выдвижения своей кандидатуры на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Восточной Европы. Это место в январе 2020 г. должна освободить Польша.

Для узнавания в мировой политике и престижа небольших государств членство в СБ ООН имеет немалую важность, сказываясь и на авторитете тех глав государств, которые этого добились. За получение данного места ведётся нешуточная дипломатическая борьба. Заручиться в ней поддержкой постоянного члена СБ ООН России – конкурентное преимущество.

Россия, возможно, и могла бы оказать Эстонии и лично К. Кальюлайд такую поддержку, но для этого эстонской стороне следует задуматься, насколько бесконечные нападки на Москву отвечают её, Эстонии, интересам. Наконец, высокое положение члена СБ ООН требует от Эстонии уважительного отношения к соблюдению прав собственных национальных меньшинств.