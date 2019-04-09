Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - приводит его слова "Интерфакс".

В настоящее время, по словам Болсонару, Бразилия совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии.

Жаир Болсонару вместе с тем отметил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, вполне вероятно, что в стране вспыхнет партизанская война, которую организуют сторонники действующего президента.

В январе прошли выборы президента Венесуэлы, на которых победил Мадуро. Председатель парламента Гуайдо отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Россия официально поддержала Мадуро, в то время как западные страны встали на сторону Гуайдо.

Президент США Дональд Трамп заявил в февральском интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США. При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.