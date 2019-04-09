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Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу

06:39 9.04.2019
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - приводит его слова "Интерфакс".

В настоящее время, по словам Болсонару, Бразилия совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии.

Жаир Болсонару вместе с тем отметил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, вполне вероятно, что в стране вспыхнет партизанская война, которую организуют сторонники действующего президента.

В январе прошли выборы президента Венесуэлы, на которых победил Мадуро. Председатель парламента Гуайдо отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Россия официально поддержала Мадуро, в то время как западные страны встали на сторону Гуайдо.

Президент США Дональд Трамп заявил в февральском интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США. При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.

Темы: Бразилия, Венесуэла
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 14:15
Гость: IgS

Все бабки его в США, там же и дела судебные готовы. Что от него ждать ? Будет скакать. Кто не скачет...
09.04.2019, 13:06
Гость: Оллес

Смотри,господин чернозадый обезьян ,получишь по ушам так,что тыква отвалится :)))
09.04.2019, 12:56
Гость: Чавес 10

Ты думаешь, что мы против? Нет, пусть влазят в это дерьмо ....
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