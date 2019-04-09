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Климкин сравнил возвращение голоса РФ в ПАСЕ с освобождением преступников

08:45 9.04.2019
Фото с сайта fondsk.ru
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации. 

В частности, Климкин сравнил возможное возвращение права голоса России с освобождением "преступников из тюрем", пишет РИА Новости.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе", - заявил глава МИД Украины.

Ранее Ягланд заявил, что возможный выход России из Совета Европы может стать для Старого Света настоящим потрясением. По его мнению, если Москва покинет организацию, в регионе появится "новая разделительная черта". Чтобы разрешить ситуацию, отметил Ягланд, надо вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

На прошлой неделе он обвинил Москву, не выплачивающую взнос в бюджет Совета Европы, в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет.

Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 15:55
Гость: мнение вскользь

Здесь смешаны два вопроса: 1) о целесообразности пребывания в ПАСЕ РФ, кстати, как и других постсовков. Надоть бы выяснить, польза-то какая? Может, и есть, да умения извлечь ее пока нет. Второе: сравнение РФ с преступником. Тут уже говорилось, что в Украине никто не знает, что такое международное преступление. Поэтому и несут, что в голову взбредет. О своих пользах не забывая. А может, ведь, и возникнуть вопрос о том, соблюдались ли раньше и соблюдаются ли сейчас законы и обычаи ведения войны на территории конфликта в Донбассе? Всякие выводы могут быть.
09.04.2019, 15:07
Гость: Александр1

Хохлы,если вы не хотите присутствия делегатов РФ в ПАСЕ,нет проблем: Хохляндия вносит членский взнос вместо России и делегаты РФ не присутствуют на европейском шабаше. А если серьезно,то у всех стран взнос должен быть одинаков,так как право голоса имеют все одинаковые.Только почему то Россия должна в десятки раз платить больше чем Украина при равных правах.Это не справедливо!!!
09.04.2019, 14:33
Гость: Крот

Чья бы корова мычала. Климкин ни за школу, обстрелянную неделю назад, где успели увести учеников в подвал, ни за Гольму, ни за раненую вчера девушку 1982 года не отсидел. Обратил внимание: в чат- рулетке укропы из АТО грозят ополченцам ни уничтожить роту или взвод, а грозятся вырезать его семью. И в этом суть бандеровщины.
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