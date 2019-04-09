Климкин сравнил возвращение голоса РФ в ПАСЕ с освобождением преступников

08:45

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.

В частности, Климкин сравнил возможное возвращение права голоса России с освобождением "преступников из тюрем", пишет РИА Новости.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе", - заявил глава МИД Украины.

Ранее Ягланд заявил, что возможный выход России из Совета Европы может стать для Старого Света настоящим потрясением. По его мнению, если Москва покинет организацию, в регионе появится "новая разделительная черта". Чтобы разрешить ситуацию, отметил Ягланд, надо вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

На прошлой неделе он обвинил Москву, не выплачивающую взнос в бюджет Совета Европы, в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет.

Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года.