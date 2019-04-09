]]> ]]>
Главная В мире Новости

Дочь Назарбаева не будет баллотироваться в президенты Казахстана

12:41 9.04.2019
Дарига Назарбаева
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Спикер сената парламента Казахстана, дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах, пишет "Интерфакс".

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - приводит агентство заявление помощника Назарбаевой Сауле Мустафаевой.

55-летняя Дарига Назарбаева стала спикером сената Казахстана 20 марта, когда по результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание на эту должность.

Пост спикера сената Казахстана стал вакантным после того, как 19 марта ее отец, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года были возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева, который 20 марта вступил в должность главы государства.

Ранее во вторник стало известно, что в Казахстане назначены досрочные президентские выборы, они пройдут 9 июня.

Темы: Казахстан, Выборы в Казахстане
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.04.2019, 19:26
Гость: В2831

Это она погорячилась,однако!
09.04.2019, 15:00
Гость: Владимир Владимирович

ПОЛОЕ НАРУШЕНИ ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.