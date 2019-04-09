Дочь Назарбаева не будет баллотироваться в президенты Казахстана

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Спикер сената парламента Казахстана, дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах, пишет "Интерфакс".

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", - приводит агентство заявление помощника Назарбаевой Сауле Мустафаевой.

55-летняя Дарига Назарбаева стала спикером сената Казахстана 20 марта, когда по результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание на эту должность.

Пост спикера сената Казахстана стал вакантным после того, как 19 марта ее отец, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года были возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева, который 20 марта вступил в должность главы государства.

Ранее во вторник стало известно, что в Казахстане назначены досрочные президентские выборы, они пройдут 9 июня.