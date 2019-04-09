Казахстан в поисках определенности

Казахстан – это государство, где неформальные аспекты, так называемая «теневая политика», превалируют над публичной политикой

9 апреля 2019 года стало известно, что досрочные президентские выборы главы Казахстана состоятся ровно через два месяца – 9 июня. Публично озвученная К.-Ж. Токаевым причина следующая – «необходимо снять любую неопределенность в исторически важный период».

Фото с сайта pravorf.org

Почему выборы пройдут так скоро?

Во-первых, в Казахстане выстроена персонифицированная система власти, где глава государства выступает в роли верховного арбитра в разрешении споров и противоречий между группами влияния.

Более того, принятие всех решений завязано на главу государства. Да, Нурсултан Назарбаев сохранил ключевые рычаги влияния после ухода с поста президента за собой, однако выстроенная им же вертикаль власти подразумевает четкую иерархию и игнорирование такого звена, как действующий глава государства, пусть даже и с меньшими полномочиями, чем у его предшественника, и несет отрицательный эффект для всей системы.

Во-вторых, наличие «временщика» порождает неопределенность относительно перспектив и «правил игры», что чревато не только для политической, но и для экономической сферы.

Более того, после ухода Назарбаева с поста президента началось определенное «брожение» среди элиты относительно грядущих выборов и их дальнейших перспектив в системе власти. Велико также желание продвинуть своего человека или поддержать одного из потенциальных кандидатов.

Удерживать ситуацию более года в таких условиях достаточно сложно, и Назарбаев это понимает, поэтому вопрос о досрочных выборах, скорее всего, был обговорен заранее с Токаевым и была подготовлена соответствующая процедура.

В-третьих, Назарбаев на протяжении всего периода пребывания у власти стремился сохранить баланс сил среди ключевых элитных групп, а также внешних центров силы. Его уход с поста президента привел к активизации внешних игроков, присутствующих в Казахстане – КНР, США и Россию. Встал вопрос о дальнейшем векторе внешней политики Казахстана: сохранится ли достигнутый уровень взаимопонимания по евразийской интеграции, каковы перспективы взаимоотношений с ЕС.

Пока точные выводы можно сделать только относительно участия Казахстана в китайском геопроекте «Один пояс, один путь», ввиду того, что с Китаем сегодня реализуется 51 совместный проект на сумму $ 27 млрд. Такие масштабные проекты, имеющие под собой серьезную финансовую базу, независимо от политических изменений, как правило, продолжаются.

Соответственно, основной вопрос сегодня - кто главный претендент на президентское кресло.

Основные претенденты на пост президента

Ключевым кандидатом, на сегодняшний день, является К.-Ж. Токаев, прежде всего потому что он имеет поддержку самого Назарбаева. Процедура его вступления в должность отличалась от подобных ей прежде всего потому, что Токаев принес присягу. Как правило, присягу приносит избранный президент, а в случае с Токаевым уместна была приставка «временно исполняющий обязанности».

Учитывая, что в Казахстане (да и в принципе в Центральной Азии) подобная смена власти проходит впервые, то процедура транзита работает в «ручном режиме» и происходит по сценарию самого Назарбаева.

Подобный церемониальный акт служит неким сигналом о перспективах пребывания Токаева на посту президента.

Более того, давая официальный старт транзиту власти в Казахстане, Назарбаев поставил на ключевые посты представителей так называемой «старой гвардии» - лиц, пользующихся его личным доверием, работающих в его команде на протяжении многих лет.

Причина подобных перестановок проста – обеспечить максимально мягкий транзит власти, нивелировав перспективы недовольства в элите, т.е. оказать поддержку назарбаевскому «преемнику», а также содействовать продолжению взятого ранее курса.

Так, Марат Тажин 24 марта 2019 года был назначен Госсекретарем РК. В команду Елбасы он вошел в 1992 году, став заведующим Отделом внутренней политики, заместителем Руководителя Аппарата Президента РК. Назарбаев поручил ему ответственное направление – разработку модели межгосударственных отношений на постсоветском пространстве, прежде всего, с Россией, создание альтернативного СНГ интеграционного объединения.

С этой целью по инициативе самого Назарбаева был создан Информационно-аналитический центр, который впоследствии и возглавил Тажин. Именно на базе данного центра активно прорабатывалась идея создания Евразийского сообщества, с которой в 1994 году в МГУ выступил Н. Назарбаев. После работы в силовых структурах Тажин возглавлял КНБ, а также был секретарем Совбеза, полковник. В период создания ЕАЭС (договор от 01.01.2015) являлся послом Казахстана в России.

Еще одно интересное назначение связано с Гизатом Нурдаулетовым, ставшим 18 марта 2019 года Генеральным прокурором РК. Нурдаулетов – силовик, как и Тажин, связан с КНБ. Вхож в семью Назарбаевых через брата Елбасы Болата.

Другим кандидатом является старшая дочь Елбасы Дарига Назарбаева. Ее назначение на пост главы Сената было вполне оправдано. Теперь в случае наступления непредвиденных обстоятельств, она, по Конституции, первый претендент на президентский пост.

Однако в июньских выборах она вряд ли примет участие, несмотря на то, что политические амбиции имеет. Во-первых, переход к власти от самого Назарбаева к его дочери через несколько месяцев после его отставки может вызвать много вопросов как среди элитных кругов, так и среди населения, превратив стартовавший транзит в «наследственную монархию».

Во-вторых, за Назарбаевой еще с 2000-х гг. (периода ее супружества с Р. Алиевым) тянется шлейф «излишней самостоятельности» и амбиций в отношении президентского кресла. В контексте обозначенного Назарбаевым транзита власти подобная самостоятельность дочери может негативно сказаться на планах Елбасы.

На мой взгляд, вполне вероятен сценарий с передачей полномочий Д. Назарбаевой после 2020 года как главе Сената, по Конституции.

Но тут два ключевых вопроса: останется ли она на текущей позиции и сохранятся ли сегодняшние позиции в системе власти за семьей Назарбаевых.

Третьей кандидатурой является Карим Масимов, глава КНБ, опытный управленец. На его стороне - главное преимущество: силовой ресурс и аппаратные позиции. За его политическую карьеру он сумел обрасти связями и контактами на внешнеполитической арене. Более того, его считают наиболее прокитайским политиком, отмечая, что «союзник» у него сильный, имеющий свои интересы в Центральной Азии.

Другое дело, что Казахстан – это государство, где неформальные аспекты, так называемая «теневая политика», превалируют над публичной политикой. Соответственно, определенные сигналы нельзя игнорировать.

Так, 18 марта 2019 года Н. Назарбаев подписал Указ о присвоении К. Масимову звания генерал-майора национальной безопасности. В то время как его первый заместитель Самат Абиш (племянник Назарбаева) имеет воинское звание генерал-лейтенанта национальной безопасности, что ставит его в военной иерархии выше Масимова. Подобный момент можно было бы игнорировать, если бы Масимов оставался в статусе гражданского лица, тогда его аппаратный вес был бы выше, и если бы подобные изменения не произошли за день до ухода Назарбаева с поста президента. А так, это воспринимается как обозначение «правил игры» относительно расстановки сил на политической арене республики.

Соответственно, на мой взгляд, Карим Масимов скорее окажет поддержку К.-Ж. Токаеву на июньских выборах, нежели будет выдвигаться сам. Этому есть и еще одно объяснение: за годы своего пребывания в высших коридорах власти он заслужил себе репутацию очень осторожного человека, транзитный период – это время, когда любой шаг может сыграть в плюс или, наоборот, поставить крест на всем.

Четвертый потенциальный кандидат – племянник Елбасы Самат Абиш, первый заместитель председателя КНБ. Его ключевой ресурс – поддержка силовиков и родственная связь с семьей президента. Более того, обозначенный Назарбаевым тренд прихода в госструктуры силовиков вполне допускает избрание президента из представителей силовой корпорации. И, в целом, обеспечение мягкого транзита власти может быть достигнуто именно при помощи силового ресурса, удачный опыт такого сценария мы видим на примере соседнего Узбекистана.

Однако против Абиша играет возраст - для центрально-азиатских политиков он слишком молод. К тому же напрямую связан с Назарбаевым. В контексте текущих событий видно, что Назарбаев подтянул своих родственников на ключевые посты, но оставил их «в шаге» от президентского кресла.

Соответственно, наиболее вероятен сценарий прихода к власти своего человека, но не родственника. Для Назарбаева важно сохранить контроль за ситуацией в стране в своих руках. Для этого он создал максимальное количество рычагов влияния.

Его председательство в Совете безопасности позволяет осуществлять контроль за силовиками, увеличивающими свое присутствие в госструктурах. Другой «рычаг» в руках Елбасы – председательство в партии «Нур Отан», что оставляет за ним решающее слово в вопросе выдвижения кандидата от партии власти.

Поэтому основным препятствием на пути такого сценария могут стать естественные причины, например, состояние здоровья. В этом случае, основными акторами станут Дарига Назарбаева, Самат Абиш или Тимур Кулибаев – они выступят гарантами сохранения позиций и имеющихся активов для остальных членов семьи Елбасы, а для остальных элитных групп – возможностью сохранить установленные «правила игры».