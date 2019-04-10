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В Японии разбился истребитель F-35 сил самообороны

08:45 10.04.2019
F-35A
Фото с сайта wikipedia.org
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Министр обороны Японии Такэси Ивая объявил, что исчезнувший накануне с радаров истребитель F-35A военно-воздушных сил самообороны разбился.

Министр также подтвердил появившуюся ранее информацию, что в Тихом океане в районе префектуры Аомори обнаружили обломки истребителя, и признал, что "он потерпел крушение".

По словам Ивая, четыре истребителя с базы Мисава участвовали в учениях по отработке воздушного боя. Во время учений от первого самолета поступило сообщение о завершении учений, после чего он перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Министр подчеркнул, что сейчас все силы направлены на поиски 40-летнего пилота. "Мы сделаем все для спасения его жизни", - подчеркнул он.

Он также принес извинения местным жителям за доставленное беспокойство и заверил, что идет расследование причин крушения.

Как напоминает РИА Новости, на базе Мисава с января прошлого года было расквартировано 13 новых истребителей F-35A.

Темы: Япония, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2019, 14:24
Гость: иван з.

В Италии тоже что-то есть.
10.04.2019, 13:30
Гость: Иван простак

Больше штурмовик. Его основная задача работать по земле. Для господства в воздухе у них F-22.
10.04.2019, 12:34
Гость: Иван простак

Вот и позитивные новости!
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