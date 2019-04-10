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Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских истребителей

06:53 10.04.2019
СУ-35
Фото с сайта wikipedia.org
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Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, выступая в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, что США введут санкции против Египта, если он не откажется от закупки российских вооружений, в частности, истребителей СУ-35.

"Мы ясно дали понять, что в случае приобретения этих систем в отношении режима будут применены санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций", - приводит слова дипломата "Интерфакс".

Помпео отметил, что Египет заявил, что представляет себе возможные последствия, и выразил надежду, что Каир откажется от этой сделки.

Тем не менее, пишут западные СМИ, несмотря на серьезные разногласия по этому вопросу, президент США Дональд Трамп очень тепло принял президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси. Встреча и переговоры состоялись в минувший вторник.

Ранее сообщалось, что Египет и Россия договорились о поставках 20 СУ-35.

Темы: Египет, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 13:09
Гость: Победа

Да, ребята перехватывают через край... Не стесняют себя, творят - что придумается! Но их конечная цель понятна - не должно быть другой силы, кроме Америки: как говорят украинцы - "Украiна - понад усэ"! Только следует поменять немного - Украина на США, и будет полное соответствие... Ну а Помпео - такой и нужен, проводник политики Трампа! Да и хрен с ними, пусть надувают щеки, когда-то лопнут все равно...
10.04.2019, 12:37
Гость: Иван простак

Согласен. Ребята сбрендили и очень странно себе представляют конкуренцию на рынке вооружения.
10.04.2019, 12:27
Гость: Кто

такая эта чересчур болтливая Помпео? Которая как Псаки врачьи или как враки псачьи?
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