США подтвердили продолжение режима санкций против КНДР

09:57

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении КНДР остаются в силе, пишет "Интерфакс".

По словам Помпео, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи.

Отвечая на вопрос, будет ли он использовать для Ким Чен Ына такой же язык, как для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, госсекретарь США ответил: ""Конечно. Я уверен, что сказал это".

Между тем, северокорейский лидер, выступая на расширенном заседании политического бюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, назвал нынешнюю ситуацию в стране "напряженной ". Он призвал чиновников политбюро следовать стратегической линии экономического развития партии под девизом" самообеспечения", сообщили в среду государственные СМИ КНДР.

"Верховный лидер подчеркнул необходимость того, чтобы ведущие должностные лица в полной мере проявили высокое чувство ответственности и творчества, а также революционный дух самостоятельности и стойкости (...)в сложившейся напряженной ситуации и, таким образом, следовали новой стратегической линии партии", - говорится в сообщении ЦТАК.

Заседание партии состоялось перед первой сессией 14-го Верховного Народного Собрания страны, которое пройдет в четверг.

Эта встреча привлекает пристальное внимание, поскольку Северная Корея может раскрыть свои следующие шаги после срыва февральского саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.

Она также совпадает с саммитом между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом в Вашингтоне, запланированным на 11 апреля, на котором Северная Корея, вероятно, будет одним из главных пунктов обсуждения.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США -КНДР. Саммит закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.