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ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов

22:35 10.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своем заседании 10 апреля приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию в ПАСЕ и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген.

Речь идет о документе, в котором оговариваются действия на случай, если страна-член организации нарушает уставные обязательства, пишет РБК. Так, действия могут включать в себя как просто диалог с таким государством, так и приостановку и отзыв членства в организации.

В частности, ПАСЕ призывает Россию к активному диалогу чтобы «избежать ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию либо оно его покинет самостоятельно, со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан».

Делегаты ПАСЕ призвали Россию «назначить делегацию на Ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет организации», поскольку невыполнение этого требования может привести к приостановке ее работы в обоих уставных органах, как в ПАСЕ, так и Комитете министров.

Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены. На такой шаг ПАСЕ в связи с тем, что не признала присоединение Крыма к России. Отказавшись от участия в работе Ассамблеи Россия тогда же перестала выплачивать взносы за членство в организации. 

Темы: Отношения России и стран Западной Европы, Лига Европы
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 06:55
Гость: как сказал бы мудрый Мао,

*ПАСЕ- пустая говорильня*! Россия- имей гордость!- ТЫ можешь себе это позволить(народ поддержит)!
11.04.2019, 04:52
Гость: Трезвый

вывод. Только дурак наступает второй раз на одни и те же грабли и если власти Россия примут свое унижение среди европейских болтунов и вернутся на правах мальчика для битья в ПАСЕ,то у всех россиян это вызовет только усмешку. Однозначно среди московской депутатской "ылиты" есть тяга за счет бюджета отдохнуть на Западе,проведать близких и проверить сохранность вывезенного добра. Но зачем это делать за счет наших налогов.Пусть путешествуют и развлекаются за свой счет.
11.04.2019, 04:41
Гость: Надо попросить прощения

и вернуться.
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