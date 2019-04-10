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На Украине признали невыполнение Минских соглашений

07:45 10.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук  признал, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика украинским СМИ.

По словам Медведчука, нынешние украинские власти не заинтересованы в выполнении этих договоренностей, и ей не нужны люди, живущие в Донбассе.

Он также отметил последовательную и принципиальную позицию России по этому вопросу, которая считает Донбасс территорией Украины.

"Этот документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, в частности представителями России, Украины и непризнанных республик ОРДО и ОРЛО. Также есть позиция России, что Донбасс - это Украина, о чем неоднократно заявлял и сам президент РФ Владимир Путин", - сказал Медведчук.

При этом политик отметил, что выполнение Минских соглашений напрямую связано с инициативой Украины, которая не должна перекладывать ответственность на Россию.

"Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия. А что она должна сделать? В чем сегодня Россия должна выполнить Минские соглашения?", - задается вопросом Медведчук.

Помимо этого, он подчеркнул, что высказывания действующих украинских властей относительно Минских соглашений не несут никакой конкретики и выглядят как "спекуляции".

"Мы должны сегодня выполнить политическую часть в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе. Это все должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов", - сказал Медведчук.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на договоренности о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 13:40
Гость: Это не соглашения, а капкан

Причем капкан для Порошенко, особенно после того, как Минск-2 утвердили в ООН. Как-никак, а выполнять придется.
10.04.2019, 13:37
Гость: Из Симферополя

"Оппозиционная платформа – За жизнь".
Какое удивительное название - за жизнь. И очень точное. Поскольку нынешняя майданная власть фактически против жизни.
Что такое безвиз? Что такое ассоциация с ЕС на европейских условиях, которую отказался подписать даже проффффесор Янукович? Это конец экономической основы существования Украины. Украине Европа фактически разрешила производить только сельскохозяйственное сырье без права продажи в ЕС. Сами понимаете, там квоты. И, в дополнение, Украина открыла свой рынок для залежалых европейских товаров, чтобы изымать из Украины валюту, заработанную украинскими сельхозпроизводителями на неевропейских рынках и валюту, завезенную на Украину заробитчанами.
Грабеж Украины продолжается.
10.04.2019, 13:36
Гость: А как ты

предлагаешь вывести нацюков на чистую воду?!
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