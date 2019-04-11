В Судане произошел военный переворот

09:11

Армия Судана на экстренном заседании приняла решение снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира, его помощников и отправить в отставку правительство, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что военные объявят о создании военного совета, который будет руководить страной в переходный период, который может продлиться около года. Группа офицеров уже вошла в здание государственного ТВ. По телеканалам транслируются военные марши и национальная музыка.

По данным местных СМИ, задержаны экс-министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, председатель правящей партии "Национальный конгресс" Ахмад Харун, а также бывший заместитель аль-Башира Али Усман Тах. Международный аэропорт Судана закрыт.

Как напоминает агентство, экономический кризис в Судане начался после введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году. С середины декабря 2018 года в Судане продолжаются народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но постепенно вылились в требования сменить политический режим президента Омара аль-Башир, правящего уже 30 лет.

Центром протестов стал комплекс зданий Министерства обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

На прошлых выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.