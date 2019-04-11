ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

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Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать компромиссную дату новой отсрочки по Brexit.

Как пишет РИА Новости, теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

Но если соглашение будет ратифицировано сторонами раньше этого срока, то упорядоченный выход из ЕС состоится в первый день следующего за этими решениями месяца.

В случае же, если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в ЕП все еще будет в ЕС, ей придется принять в них участие. В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

Французский лидер Эммануэль Макрон настаивал на том, что длительное продление, не предусматривающее каких-либо серьезных гарантий со стороны Лондона, предоставлять нельзя, потому что это поставит под угрозу функционирование европейских институтов. Поэтому Париж предлагал ограничить срок продления, чтобы не оказываться в заложниках у Британии, которая впоследствии могла бы оказаться недовольной тем, что ее "вынуждают" длительной отсрочкой и выборами в ЕП оставаться в ЕС больше, чем она того сама желает.

При этом большинство лидеров, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, в ходе дебатов высказывались за более длительную отсрочку. В поддержку этой позиции приводилось мнение, что на протяжении всего процесса Brexit Лондон демонстрировал приверженность европейским институтам и процессам, поэтому нет достаточных оснований опасаться, что в течение длительной отсрочки Великобритания начала бы играть какую-либо негативную роль.

В итоге лидеры пришли к компромиссному варианту - конец октября, что значительно меньше, чем конец года или весна следующего, что рассматривалось изначально.

Также в решении саммита ЕС было отдельно прописано, что Великобритания должна на время отсрочки "действовать конструктивно и ответственно", а также "содействовать выполнению задач союза и воздерживается от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений".

По итогам саммита у Лондона по-прежнему остаются в резерве три варианта действий: ратифицировать соглашение, пересмотреть стратегию Brexit, что позволит договориться с ЕС о внесении изменений в политическую декларацию о будущих отношениях, или вовсе отменить Brexit. Эти варианты озвучил глава Евросовета Дональд Туск.