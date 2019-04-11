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Небензя заступился за постпреда Венесуэлы в Совбезе ООН

08:45 11.04.2019
Василий Небензя
Фото с сайта 24smi.org
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заступился за венесуэльского коллегу Самуэля Монкаде на заседании Совета Безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее этим вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Монкаде не должен находиться в зале."Вам следует вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло", - обратился к нему Пенс.

Кроме того, Пенс заявил, что хотел бы беседовать с "представителем свободного венесуэльского правительства".

Получив слово, Небензя высказался в поддержку Монкаде. "Не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны", - подчеркнул он, напомнив, что полномочия Монкаде были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.

Василий Небензя также пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления. Ранее немецкий дипломат предложил ограничить рекомендуемое время выступления представителей на заседаниях Совбеза пятью минутами, для чего установил большие песочные часы.

Российский дипломат получил слово сразу после выступления Майкла Пенса. В этот момент постпред Германии перевернул песочные часы.

"Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", - заявил Небензя.

Российский дипломат призвал США признать за народом Венесуэлы право самостоятельно определять свою судьбу и не вмешиваться в дела страны.

"Если вы хотите "сделать опять Америку великой", в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться в дела других государств. Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела. Этого не любит никто", - отметил постпред.

В январе в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства, и его поддержали некоторые страны Запада во главе с США. При этом в Москве по-прежнему считают Мадуро легитимным главой государства.

Темы: Россия, Венесуэла, США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 12:39
Гость: Иван простак

Кстати, в Йемене народ давно взял власть по факту, а запад всё признаёт бывшего президента. Как то смешно выглядит. Мы же поддерживаем избранного и контролирующего ситуацию президента в борьбе против горстки оплаченных гринго собак.
11.04.2019, 11:58
Гость: alvarez

Весь вечер, и утро, и день, и ночь на арене ваш Петя!
11.04.2019, 11:57
Гость: alvarez

Совет Совету Небезне, вали в одну из стран Африки, если тебе нравятся военные перевороты.Там они по два раза на год!
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