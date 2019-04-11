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В Раде признали, что Украину не ждут в НАТО и Евросоюзе

07:45 11.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Украине в ближайшее время не стать членом НАТО или Европейского союза, такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Кроме того, у Украины сейчас просто нет никаких шансов для вступления в НАТО, так как страна не соответствует стандартам организации.

"В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет", - заявил он.

Депутат напомнил, что для вступления в НАТО Украине необходимо вложить огромные средства, которые надо изыскать из внутренних резервов страны. Речь идет, в частности, 120 миллиардах долларов, которых в ближайшие сорок лет у Украины просто не будет.

Что до Евросоюза, то туда Украину никто не принимал и не собирается принимать. "Евросоюз - это не название организации, куда нас приняли, и мы утром стали лучше жить. Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя", - заявил депутат.

При этом депутат выразил мнение, что Украине нужно стать нейтральной независимой страной. Этому может помочь территориальное расположение Украины, которое даст ей возможность строить хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом.

Темы: Украина, Военно-политический блок НАТО, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 12:29
Гость: И вообще

Хохол и москаль:
-Рабинович, чей Крым?
-А кто мне даст больше?
11.04.2019, 12:06
Гость: Carlos

Ой, для того, чтобы войска НАТО вошли на Украину и укоренились там, Украине совершенно не нужно вступать в это НАТО, а НАТО это тем более не надо - нафиг им какие-то обязательста перед Щенявмерлой? Проше и удобней использовать Украину как "союзника" (т.е. "на шарман", крайний вариант - как дешёвку за малый прайс)... Думаю, так и будет...
11.04.2019, 12:02
Гость: АШАЛЕЛЫЙ

Кому нужны такие бузотёры? Они и НАТО замайданят!
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