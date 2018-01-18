Моржами не рождаются, а становятся!

В ночь с 18 на 19 января по обычаю православные верующие окунаются в холодную воду

Причём самые отчаянные делают это на свежем воздухе, на морозе, в настоящей проруби. Несмотря на то, что споры о пользе и вреде такой процедуры продолжаются до сих пор. Как же всё-таки осуществить зимнее купание правильно и на пользу здоровью?

Для тела и для души

Зимнее купание на Руси далеко не всегда было демонстрацией крепкого здоровья и закалки. Для крепостных крестьян такая «забава» являлась скорее не удовольствием, а повинностью и работой: ныряя в прорубь, они ловили рыбу или раков к хозяйскому столу. Довольно долгое время моржевание считалось религиозным ритуалом. А сегодня эта оздоровительная практика популярна не только среди верующих и выходит далеко за пределы купания в Крещение или на Масленицу.

Однако будет все-таки нелишним упомянуть, что для многих купание на Крещение – это своеобразная акция веры. И случается, что после такого купания человек избавляется от различных болезней или душевных страданий.

Предварительная подготовка

Хотя подавляющее большинство «моржей» или «белых медведей», как они сами себя называют, совершали свое первое погружение спонтанно, за компанию с кем-то или даже на спор, медики всё же советуют основательно подготовиться к зимнему купанию в проруби.

Если ваш организм не приучен к очень низким температурам вообще и зимнему купанию в частности, простудиться или переохладиться во время такого действа – легче легкого. Поэтому надо начинать закаливания загодя. Лучше – за несколько месяцев. Прежде всего следует заняться холодными обливаниями. Не можете решиться на то, чтобы сразу окатить себя холодной водой? Попробуйте сперва обливать ступни, затем подключите к ним голени, бедра и живот, пока не дойдете до макушки. Спустя какое-то время ваш организм будет подготовлен к встрече с холодом.

Следующий этап подготовки к зимнему купанию: снимите обувь и пройдитесь босиком по снегу. Это принесет оздоровительный эффект ещё и потому, что в ступнях сосредоточено множество нервных окончаний, которые ответственны за работу практически всех внутренних систем. Можно также попробовать обтираться снегом, массируя тело и тем самым стимулируя кровообращение. А еще эта процедура – своеобразная альтернатива пилингу.

Как купаться, чтобы не навредить здоровью

Непосредственно перед погружением в прорубь лучше не переедать, но нырять натощак тоже не стоит – лучше всего купаться через час после легкой трапезы.

Разогрейтесь, сделав короткую разминку прямо на морозе: побегайте 5-10 минут, сделайте серию наклонов, махов руками и ногами. Такие упражнения нужно проводить в одежде, сняв только теплую зимнюю куртку. А после того как разденетесь, желательно обтереться снегом – это ускорит циркуляцию крови. Накиньте на плечи махровый халат, а на голову наденьте плотно прилегающую купальную шапочку – волосы будут сухими и не покроются ледяной коркой.

Не ждите долго, прежде чем прыгнуть в прорубь! Чем больше разница между температурой тела и воды, тем выше оздоровительный эффект. К тому же, изрядно продрогнув, вы вообще можете передумать.

Бывалые «моржи» говорят, что окунаться нужно обязательно с головой. Первое погружение должно быть стремительным, на выдохе. Можно и покричать, если хотите. Но спасатели настоятельно советуют окунаться только по шею, а не полностью с головой, так как это может привести к рефлекторному сужению сосудов головного мозга или даже шоку от холода.

Оптимальная температура для первого купания в проруби – минус 10-12 °С. Идеальная погода – безветренный сухой день. Для первого раза достаточно провести в воде от 5 до 15 секунд. Ну а дальше организм сам начнет вам подсказывать, когда пора вылезать из воды. В среднем обычное купание «моржей» длится от 30 секунд до 1,5 минут.

И, наконец, выбраться из проруби, оказывается, не так просто. При выходе не надо держаться непосредственно за поручни, лучше использовать сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби и, опершись о поручни, быстро подняться.

После купания по возможности как можно быстрее снимите мокрую одежду – именно она, а не ледяная вода, приводит к переохлаждению. Разотрите тело полотенцем, оденьтесь в сухую одежду и выпейте горячего чая из термоса, чтобы согреться. Согреваться алкоголем специалисты не советуют – эта традиция не имеет ничего общего со здоровым образом жизни, к которому вы приобщаетесь. Часа через два можно будет плотно поесть. Раньше этого делать не стоит, как и после любой физической нагрузки.

Очень важно понимать, что, каким бы полезным ни был холод, нельзя путать постепенный процесс закаливания с единичной акцией моржевания. Ведь одно дело – медленно, постепенно закаляясь с осени, приучать организм к экстремальным температурам, и совсем другое – искупать его в ледяной проруби без всякой подготовки. Врачи не советуют заниматься подобными экспериментами над собой. Их вердикт таков: если вы не начали принимать холодный душ хотя бы с осени и не имеете никакого опыта в качестве «моржа», держитесь от проруби подальше.

Помните о том, что самое опасное в процессе зимнего купания – это переохлаждение. Первый его признак – сильное покраснение кожи, возникающее сразу после выхода из проруби. Ну а если возникла боль в висках и затылке, лучше немедленно прекратить плавать. Также должна насторожить скованность движений и усталость. При первых признаках переохлаждения обратитесь к врачу.

Противопоказаниями к зимнему купанию являются воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты, врожденные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда. А также эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, невриты, полиневриты, сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома и конъюнктивит. И уж ни в коем случае нельзя купаться с туберкулезом легких – активным и в стадии осложнений, воспалением легких, бронхиальной астмой, нефритом, циститом, воспаление придатков, язвенной болезнью желудка.

Обязательные правила для «желающих»

* Ни в коем случае не пить спиртного перед погружением;

* Охлаждаться постепенно, раздеваясь на берегу, а перед процедурой разогреться, побегать-попрыгать или даже посидеть в парилке;

* Погружаться в воду резко, а не окунать потихоньку то ногу, то руку;

* Не плавать больше полутора минут и не нырять с головой;

* После купания растереться полотенцем, переодеться в сухую теплую одежду;

* Купаться в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей.