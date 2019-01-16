Лечим простуду: распространенные ошибки родителей

Если в семье растет малыш, трудно избежать сезонных неприятностей вроде ОРВИ или гриппа

В среднем ребёнок переносит ОРВИ 7 раз в год. Часто родители не обращают на эти недуги должного внимания. Дескать, обычное дело - за неделю всё пройдёт.

В этом есть доля правды: острые респираторные вирусные инфекции без осложнений вылечивается за 5-7 дней, но главная опасность – именно в осложнениях и в ослаблении иммунитета ребенка. Ошибки, которые допускают родители при лечении простуды, только усугубляют дело.

Простуда и грипп опасны не только своими осложнениями, но и возможностью ослабить здоровье ребенка из-за неправильного лечения. Доступность лекарственных препаратов и безрецептурный отпуск антибиотиков нередко приводят к тому, что взрослые склонны экспериментировать с лечением собственных детей.

О распространенных народных ошибках при лечении детской простуды стоит знать хотя бы для того, чтобы их не допускать.

Беспокойные родители привыкли при первых признаках простуды наглухо закрывать окна в квартире, чтобы не выпускать драгоценное тепло. Разумеется, переохлаждаться заболевшему ребенку совершенно ни к чему, иммунитет и так подорван вирусной атакой. Но длительное нахождение в не проветриваемом помещении может нанести вред, поскольку заболевший человек выделяет вирусы. Их концентрация в воздухе становится столь высокой, что это препятствует выздоровлению.

Как поступать правильно? Нужно, наоборот, чаще распахивать окна, впуская в квартиру чистый холодный воздух. В нем содержится минимум вирусов, ведь эти теплолюбивые создания в холоде выжить не способны.

Мы привыкли покупать лекарства от кашля, не обращая внимания на механизм их действия. При этом нередко совершаем ошибку, потому что многие препараты нельзя применять без назначения врача. Самостоятельно можно использовать только отхаркивающие средства, которые помогают выводить мокроту из бронхов. Особенно опасно сочетать отхаркивающее и противокашлевое средства: мокрота скапливается в бронхах и не выводится оттуда. Взаимоисключающее действие лекарств наносит серьезный вред здоровью.

Многие до сих пор следуют «бабушкиным рецептам», например, совету при насморке закапывать детям в нос луковый сок. А ведь так можно получить ожог слизистой носа! Современные отоларингологи советуют не рисковать и покупать лекарство от насморка в аптеке. Там в изобилии представлены растворы для промывания носа и капли от насморка.

«Не навреди!»

В медицине есть понятие «ятрогения». Оно означает ухудшение состояние пациента из-за неправильного лечения. Об этом говорил еще древнегреческий врач Гиппократ: «Не навреди!».

А навредить ребенку при лечении вирусных заболеваний весьма несложно – ведь сегодня фармацевтический рынок предлагает огромный выбор лекарств, многие из которых обладают токсическим эффектом. Разумеется, если дело касается лечения серьезных заболеваний, применение сильнодействующих средств оправданно, но при лечении обычного насморка это способно принести больше вреда, чем пользы. Популяризация сильнодействующих препаратов приводит к тому, что они используются сплошь и рядом: при каждом чихе малышу готовы дать мощное лекарство. Да, простуда и уж тем более грипп требуют серьезного отношения. Но нужно лечиться правильно.

Чтобы вылечить любую болезнь, следует воздействовать на причину, вызвавшую ее. При этом самая распространенная ошибка – назначение антибиотика с первых дней болезни. Вирусы нечувствительны к антибиотикам, и назначать столь неподходящее средство в начальной стадии ОРЗ не только бессмысленно, но и опасно.

Неоправданное назначение антибиотика может сделать организм вашего ребенка еще более уязвимым за счет уничтожения естественной микрофлоры. Ведь она является важным барьером на пути инфекции. Помимо этого, применение антибиотика с первого дня болезни смазывает клиническую картину. И потом врачу будет сложно поставить правильный диагноз. Поэтому для назначения антибиотика должны быть веские причины.

Температура: сбивать или нет?

Лихорадка является защитной реакцией организма — бактерии и вирусы погибают при повышенной температуре, а скорость иммунных процессов увеличивается. А если снизить температуру до 37° С, скорость выработки защитных белков (интерферонов) уменьшается и уничтожение вирусов замедляется.

Именно по этой причине педиатры просят не снижать температуру тела, если только она не превышает 38,5°. Но если у ребенка раньше были судороги на фоне повышенной температуры, ему меньше 3-х месяцев или у него есть хронические заболевания, тогда «держать» температуру можно лишь до 38° С.

Если температура 38° С и выше не снижается в течение трех дней, это может указывать на присоединение вторичной бактериальной инфекции. В этом случае необходимо повторное обращение к врачу.

Как видим, жаропонижающее средство вовсе не обычный «сиропчик», а серьезное лекарственное средство, которое требует умелого применения.

Не стоит «чихать» на недуг

Простуда – заболевание, безусловно требующее лечения. Отсутствие своевременной медицинской помощи чревато осложнениями – пневмонией, бронхом, отитом. Токсическое воздействие вирусов на организм может привести к поражению внутренних органов. Очень высокая температура способна вызвать судороги, а воспаление гортани порой приводит к спазму и последующему затруднению дыхания. Любое резкое изменение в состоянии ребенка и ухудшение его самочувствия является сигналом, который требует от родителей незамедлительных действий – нужно тотчас вызвать врача.

Грамотный выбор методики

Правильное лечение детской простуды может заключаться в нескольких способах.

1. Можно по рекомендации педиатра начать с прямого влияния на вирус-возбудитель (для этого есть много специальных препаратов).

2. Можно воздействовать симптомы, причём современный фармакологический рынок предлагает большой выбор препаратов. Следует обратить внимание, что для снижения температуры у детей рекомендуют препараты с содержанием парацетамола, а не аспирин!

3. Оптимальное лечение простуды направлено и на причину – вирусную инфекцию, и на устранение симптомов: заложенности носа, кашля, боли в горле. Для этого используются противовирусные препараты, сиропы и таблетки от кашля, капли для носа, отвары и настойки трав, например, ромашки и зверобоя, ингаляции, промывание носовых ходов, спреи и леденцы для горла.

Медикаментозная помощь не будет иметь желаемого результата, если не обеспечить малышу правильный режим, пусть и не постельный, но хотя бы малоподвижный. Очень важно регулярно проветривать комнату ребёнка, дважды в день делать влажную уборку.

Детское питание при лечении ОРВИ должно быть лёгким. Жирная и жареная пища – не то, с чем способен справиться ослабленный простудой организм. Поэтому делайте упор на витаминизированную еду и большое количество жидкости. Соки, домашние компоты и отвар шиповника особенно хорошо помогают восстановиться после простуды.

В любом случае, какой бы способ лечения вы ни выбрали, простуду важно долечить! В идеале лучше ограничить контакты с окружающими дней на 5 после выздоровления. Иначе есть риск снова заболеть. И, конечно, не стоит забывать о вакцинации против гриппа, причём не только сезонной. Если ребёнок часто болеет, ему просто необходимы плановые прививки. Но помните, что их делают не раньше, чем через 2 недели после полного выздоровления. И лишь после тщательного осмотра у педиатра.

Слушайте врача, а не соседей!

Чтобы избежать ошибок в лечении ребенка, задавайте вашему педиатру больше вопросов, интересуйтесь препаратами и просите в подробностях объяснять назначения.

Не полагайтесь на советы соседей и знакомых, ведь они могут ошибаться, а тот факт, что им помогло некое средство, отнюдь не является доказательством его эффективности.

Если вам кажется, что ребенку стало хуже, повторно вызовите врача. Лечите малыша правильно, будьте бдительны и спокойны одновременно — все-таки простуда не настолько опасное заболевание, чтобы его бояться.