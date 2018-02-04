Февраль: боремся с зимней депрессией

«Февралит» – давно известный и весьма неприятный диагноз

О нем хорошо знают поэты и художники, психоаналитики и психиатры – людей с чувствительной нервной системой меланхолия накрывает в первую очередь. Но и всех остальных она тоже не обходит стороной. Что же вызывает зимнюю депрессию и как облегчить её симптомы?

Пора... в спячку

Здоровый организм мудро следует биологическим часам, зная, что для всего свое время – активность человека в соответствии с длиной светового дня растет весной и в начале лета, остается стабильной до начала осени и потихоньку замедляется к зиме. Наш мозг как бы «помнит», что в холода тратится много энергии и частенько не хватает пищи – запасы надо растягивать до весны. Поэтому организму нужно больше спать, меньше двигаться, экономить тепло и ресурсы. «Зимняя спячка», упадок сил и снижение настроения – защитная реакция на неблагоприятные факторы внешней среды.

Настроение человека во многом зависит от продолжительности светового дня. В темноте организм вырабатывает гормон мелатонин, который регулирует биологические часы, помогает человеку успокоиться и уснуть, замедляет старение, улучшает работу иммунной системы – поэтому так важно высыпаться как следует. Но есть один нюанс – мелатонин синтезируется из другого гормона, серотонина, а это вещество «заведует» жизненной активностью, настроением, процессами возбуждения и торможения в нервной системе. Соответственно, чем больше вырабатывается мелатонина, тем меньше серотонина. При этом искусственно поднимать уровень «гормона настроения» таблетками или инъекциями бесполезно – чем больше серотонина, тем больше мелатонина выработается, как только наступит темнота.

Так формируется замкнутый круг: чем темнее и холоднее на улице, тем меньше человек двигается и занимается делами, тем больше хочет спать, а чем больше он спит, тем быстрее погружается в меланхолию и уныние. С октября по февраль риск поймать «февралит» особенно высок. В конце зимы к этому присоединяется ещё и сезонный авитаминоз, особенно ярко выраженный у детей, беременных и пожилых людей. Сезонная депрессия, в отличие от клинической, обычно протекает без тяжелых осложнений, требующих госпитализации, и проходит вместе с сезоном – достаточно солнышку пригреть сильнее, как человеку становится легче. Но все же не стоит недооценивать это неприятное состояние.

В группу риска по «февралиту» попадают выздоравливающие и ослабленные люди, страдающие неврозами, расстройствами психики, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимостью, нарушениями гормонального баланса, женщины с тяжело протекающим ПМС, беременные и кормящие. Эта депрессия, как ни парадоксально, заразительна – в большой семье или сплоченном коллективе один человек, всерьёз впавший в хандру, может передать её вербальным путем – через мрачные разговоры и постоянные жалобы.

Симптомы «февралита»: беспричинный упадок сил, постоянно сниженное настроение, сонливость вплоть до засыпания в метро или на рабочем месте, существенное увеличение аппетита или отказ от обычной пищи, снижение сексуальной активности, субъективное ухудшение самочувствия, головные боли.

Оранжевое настроение

Как и любую другую болезнь, «февралит» гораздо проще предупредить, чем вылечить. Самое ценное лекарство от зимней депрессии – дневной свет и свежий воздух. Поэтому людям, склонным к сезонным ухудшениям настроения, просто необходимо зимой как можно больше находиться на улице днем, особенно в хорошую погоду. А в выходные любой врач пропишет хандрящему пациенту лыжную прогулку, спуск с горок, сноуборд, бой снежками или в крайнем случае катание на русской тройке.

Если окна в квартире выходят на солнечную сторону, днем обязательно нужно раздвигать шторы и подставлять кожу солнечным лучам. Счастливчики с застекленными балконами могут даже устраивать сеансы загара, но не слишком продолжительные – зимнее солнце может обжечь не хуже летнего.

Чтобы нормализовать выработку мелатонина, очень важно приравнять фактический рабочий день к световому – это особенно актуально для тех, кто вынужден просыпаться за несколько часов до рассвета и садиться за руль, начинать учебу или работу, требующую серьёзных усилий. Постарайтесь приобрести мощные лампы дневного света и включать их через 5-10 минут после того, как проснетесь, чтобы организм решил: «уже утро». А если вы вынуждены засиживаться допоздна – не выключайте верхний свет, чтобы мозг не отдал сигнал: «спать пора».

Необходимо как можно больше двигаться – физические нагрузки усиливают выработку эндорфинов, поднимают настроение. Если не хочется бродить по холодной улице, можно посещать тренажерный зал, кататься на коньках, заниматься пилатес или восточными единоборствами, ходить на дискотеки или концерты с танцевальным партером. Лишь бы не сидеть у голубого экрана с унылым видом.

Диета, особенно с ограничением жиров, может спровоцировать депрессию недостатком веществ, необходимых для защиты от холода и неблагоприятных погодных условий. Увы, зима не лучшее время, чтобы худеть – потерпите до марта. Впрочем, никто не призывает набирать лишние килограммы, активно поедая сало и сливки – просто принимайте рыбий жир и сдабривайте салаты растительным маслом. Постарайтесь создать на столе «оранжевое настроение» – ешьте апельсины, мандарины, хурму, яркие яблоки, морковь, помидоры. Они не только полезны в качестве источника витаминов, особенно А и С, но и радуют глаз. Кстати, зимние скатерти, тарелки и чашки ярких и теплых цветов тоже полезны в борьбе с «февралитом».

Замечательно поднимают настроение рисунки с изображением солнышек, улыбок и смешных зверюшек, фотографии весенних и летних пейзажей. Такие целебные картинки можно ставить фоном на экран монитора, планшета, мобильного телефона или просто развешивать по стенам.

А вот людей, распространяющих вокруг себя уныние и тоску, склонных жаловаться и перевешивать на других свои проблемы, лучше избегать. Если хандрят друзья или близкие родственники и отказаться от общения невозможно – сведите его к минимуму, определив для себя, сколько времени и сил вы готовы тратить на меланхоликов, которые не думают о вашем душевном комфорте.

Включите солнце!

Если профилактические меры не помогли и «февралит» все-таки вас настиг, это грустно, но не фатально. Придется лечиться, а лекарства у этой болезни очень приятные.

1.Солярий. Посещайте солярий хотя бы раз в неделю, загорайте и нормализуйте баланс мелатонина.

2. Свет. Помимо дневного света, зажигайте свечи, сидите у печи или камина, смотрите на «живое» пламя.

3. Тепло. Следите, чтобы у вас не мерзли руки, ноги, уши и т.д. Купите теплые носки, варежки, шапку и шарф, спите под пушистым пледом, поставьте в спальню обогреватель.

4. Горячий чай. Каждый день обязательно ешьте и пейте больше горячего – супов, компотов, чая.

5.Вкусная еда. Включите в диету больше шоколада, бананов, овсянки, инжира, орехов, меда. Полностью исключите алкоголь, крепкий кофе, ограничьте крепкий чай.

6. Ванна. Хотя бы два-три раза в неделю принимайте горячие ванны с тонизирующими ароматическими маслами или солями.

7. Режим сна. Поскольку во время продолжительного сна вырабатывается излишек мелатонина, лучше спать не больше 8 часов в день. Но при этом обязательно много отдыхать и не переутомляться.

8. Зарядка. Увы, если вас постигла депрессия, хотя бы 10-15 минут физнагрузки в день обязательны. Можно заменить традиционные упражнения танцами или работой с тренажерами.

9. Снижение нагрузок. В период зимней депрессии лучше избегать дедлайнов, переработок, ненормированного рабочего дня.

10. Смехотерапия. Полезно смотреть комедии, слушать юмористические передачи, читать сборники анекдотов и рассказы сатириков.

Зимой особенно важно относиться к себе бережно, следить за здоровьем, регулярно принимать курсы поливитаминов, при непреодолимой сонливости – природные тонизирующие средства (женьшень, элеутерококк). И ждать – за самой холодной зимой обязательно придет солнечная весна и «февралит» растает, как снег под солнцем!