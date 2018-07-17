Лето: инструкция по эксплуатации

О том, что носить и как себя вести в это время года, рассказала врач подмосковного медицинского центра Надежда Петрикеева

Все мы ждем лета с нетерпением – хочется хорошо провести отпуск, побывать на море или хотя бы искупаться в близлежащем водоеме. Но летняя жара таит в себе много опасностей, и может не лучшим образом отразиться на здоровье.

Любой город переполнен асфальтированными дорогами, домами, металлическими заборами – все они за день нагреваются, и это еще сильнее увеличивает температуру окружающей среды. Выбросы в атмосферу создают парниковый эффект, в результате чего ее нижние слои нагреваются еще больше. Кроме того, дыры в озоновом слое Земли приводят к тому, что озон плохо препятствует проникновению УФ-лучей, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний. Поэтому лучше всего летом выехать за город, где много зеленых насаждений, есть проточные водоемы. Но такая возможность есть не всегда и не у всех.

Что пить

Врачи советуют выпивать в день не менее 2 литров жидкости. Если вы сильно потеете, норму можно и повысить, но в разумных пределах. Помните: утолить жажду сладкими газировками нельзя, лучше пить подсоленную или подкисленную воду, или зеленый чай. Не стоит пить и пиво: оно вызывает обезвоживание, а также крепкий кофе, алкогольные коктейли с водкой. В жару действие алкоголя на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к температуре воздуха. Ну а сухое белое вино с минералкой – пожалуйста! Пейте теплую воду – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом.

В офисе

Важные дела решайте в первой половине дня, пока солнце не накалило рабочее место. На работе при температуре воздуха выше +26 градусов С каждые полчаса выпивайте стакан воды. Заведите аквариум: пусть испаряет влагу и охлаждает воздух. А можно купить пульверизатор и иногда опрыскивать пространство холодной водой. Еще хорошо положить на плечи мокрый платок. Помогают от зноя и растения с большими листьями (бегония или фикус): если их окатить водой, они будут оставаться влажными и остудят жар. Врачи рекомендуют летом поменьше есть соли.

Кстати, постоянно включенный кондиционер повышает риск простуды, а резкий контраст температур может вызвать спазм сосудов с разными последствиями – от головной боли до сердечного приступа.

Стоит вспомнить и вековой опыт населения жарких стран – послеобеденную сиесту. Если вы дома, ложитесь после обеда спать! Если в офисе, устраивайте перерывы для выполнения несложных упражнений. Если же на работе вы и так много двигаетесь, наоборот, удобно сядьте, расслабьтесь. В любом случае стоит посидеть полчаса в кресле, приподняв ноги. Это улучшит кровоток, снабжение мышц кислородом.

Водные процедуры

Если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний, можно принимать прохладную ванну или лежать в бассейне. Заменить водные процедуры может и мокрая косынка. Но не должно быть сквозняков – иначе сразу простудитесь!

Умывайтесь отваром ромашки или липового цвета, а не просто водой, чтобы не было аллергии на солнечные лучи. Можно и отваром череды, а еще принимать эту лечебную траву внутрь.

Защищаем кожу

Носите одежду из натуральных тканей, которые не препятствуют дыханию кожи. Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Сведите пользование декоративной косметикой к минимуму: летом кожа усиленно дышит и потеет, снижая температуру тела, и закупорка пор может привести к перегреву организма. Кремы, защищающие от ультрафиолета, пригодятся и в городских условиях. Не забывайте и про помаду с УФ-фильтром. А чтобы волосы летом были красивы и здоровы, надо регулярно подпитывать их солнцезащитными масками. И конечно же, закрывайте голову панамами и зонтиками.

Это важно!

* Особое внимание уделяйте пожилым членам семьи и детям – они острее реагируют на повышение температуры.

* Не стоит на жаркие дни назначать серьезные медицинские вмешательства – операции, диагностические процедуры, удаление и протезирование зубов.

* Не занимайтесь активным спортом при температуре выше + 25 градусов С.

* Не покупайте продукты с рук – летом бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям.