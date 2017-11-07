Нарушения пищевого поведения у подростков: как распознать?

Симптомы анорексии, булимии и переедания могут быть как очевидными, так и скрытыми

Сегодня в поликлиники и больницы все чаще обращаются за врачебной помощью родители подростков, у которых обнаруживаются нарушения пищевого поведения. Специалисты единогласно утверждают: они могут помочь больному только в том случае, если заболевание выявляется на ранней стадии.

Расстройствам пищевого поведения подвержены в основном девочки среднего и старшего школьного возраста, однако в последнее время от сознательного неправильного приема пищи страдают и юноши. Одной – и зачастую главной – из причин заболевания, как утверждают психологи, становится современный ложный идеал красоты. Родители, заметившие у своего сына или дочери хотя бы малейшие признаки нарушения пищевого поведения, должны принять срочные меры, иначе последствия болезни могут быть самыми плачевными.

Прекрасный пол – в зоне риска

В России, по данным ассоциации детских диетологов, расстройствами пищевого поведения страдают чаще всего учащиеся седьмых-одиннадцатых классов. Признаки нервной анорексии и обжорства в 2012 году были выявлены у 21,9 процентов подростков в возрасте от 11 до 17 лет (обследование проходили московские школьники); при этом число заболевших молодых девушек оказалось превалирующим. Как пояснили детские психологи, в этом не было ничего необычного: девочки-подростки всегда критично относились к своей фигуре. Согласно статистике, сегодня около половины взрослеющих школьниц считают себя толстыми, в то время как подобная проблема волнует лишь каждого пятого юношу. У некоторых из них действительно бывает лишний вес: это можно быть связано, например, с биологическими особенностями организма или наследственными факторами. Однако в большинстве случаев к расстройствам приема пищи приводит сложившийся в современном обществе ошибочный идеал красоты, активно навязываемый средствами массовой информации, а также определенные проблемы психологического характера.

Эффект Барби

Кастинги на телевизионные шоу, девушки с идеальными фигурами, улыбающиеся с рекламных растяжек, фотографии молодых людей с обнаженными безупречными торсами в глянцевых журналах, – все это изо дня в день «растолковывает» подросткам, какими они должны быть, чтобы стать счастливыми. «В этом обществе шанс на успех будет только у того, кто станет самым красивым и стройным!» – так начинают думать школьники, у большинства из которых нет ни малейших признаков ожирения. Тем не менее, они сознательно изводят себя диетами, постепенно вызывающими расстройства пищевого поведения. При этом риск развития анорексии или булимии возрастает, если девушка или юноша занимаются видами спорта, предполагающими жесткий контроль массы тела – например, балетом, гимнастикой, легкой атлетикой, – или же посещают занятия в новомодных школах моделей.

Стресс и низкая самооценка

В период полового созревания подростки сталкиваются с сильными физическими и психологическими нагрузками, обусловленными происходящими в их организме изменениями. Некоторые юноши и девушки плохо справляются с таким напряжением. Кроме того, именно в это время изменяется характер их взаимоотношений с родителями и сверстниками. Как известно, при постоянном стрессе многие люди ищут «утешение» во вкусной пище, потребляемой в больших количествах, что и приводит к такому заболеванию, как обжорство. Неуверенные в себе подростки, наоборот, в стремлении к совершенству своей фигуры садятся на строгие диеты, доводя себя до истощения.

Гены и гормоны

Как утверждают специалисты ассоциации детских диетологов, причинами нарушений пищевого поведения могут быть и генетические факторы, хотя бывает это довольно редко. Исследования показывают, что риск возникновения расстройства приема пищи увеличивается тогда, когда аналогичные заболевания были выявления у ближайших родственников. Так, среди возможных причин анорексии, булимии и обжорства врачи называют нарушения гормонального фона и сбои в работе биологически активных веществ головного мозга, контролирующих чувство голода и насыщения.

Выявляем признаки болезней

Анорексия, булимия и обжорство характеризуются различными симптомами, однако у этих заболеваний есть один общий признак. «При расстройствах пищевого поведения дети, как правило, всеми способами стараются избегать завтраков, обедов и ужинов в семейном кругу, – говорит Андрей Шилов, врач-диетолог с многолетним стажем. – Чтобы не садиться за стол вместе с родственниками, они придумывают самые разные оправдания. Говорят, например, что поели в школе или перекусили с друзьями в фаст-фуде».

Явным признаком анорексии является постоянно снижающийся вес подростка. Но родителям также следует знать несколько сопутствующих симптомов этого вида расстройств пищевого поведения: таковыми являются кожные заболевания, ломкость ногтей, выпадение волос, мышечная слабость. У молодых людей, страдающих булимией, вес может практически не колебаться в большую или меньшую сторону. Распознать это заболевание можно по таким второстепенным признакам, как постоянный прием мочегонных и слабительных средств и посещение туалета сразу после приема пищи. Кроме того, школьники с нарушением пищевого поведения зачастую отстают в успеваемости по физкультуре и отказываются посещать спортивные кружки и секции.

Лечим недуг... комплиментами!

«Если вас начинают беспокоить проблемы ребенка с приемом пищи, вам необходимо как можно скорей решаться на активные действия. Существует широко распространенное мнение о том, что жертвы нарушений пищевого поведения всегда ждут, чтобы кто-то заметил их болезнь и предложить свою помощь, – говорит Андрей Шилов. – Однако заговаривать о заболевании следует весьма деликатно и осторожно, ни в коем случае не ругая и не критикуя подростка. В противном случае он может отказаться от беседы или повести себя агрессивно».

Иногда юноше или девушке просто не хватает уверенности в себе, и они стараются изо всех сил похудеть, чтобы... понравиться окружающим! Если родители начнут уделять подростку больше времени, хвалить, ободрять, отмечать достоинства его фигуры, анорексия или булимия будут не страшны. Чтобы справиться с давящим «эффектом Барби», достаточно найти в книгах, фильмах или интернете и показать сыну или дочери многочисленные примеры удачно складывающейся жизни людей, обладающих далеко не модельной внешностью. Однако когда развитие заболевание не удается предотвратить своими силами или возникают подозрения относительно их генетической причины, следует как можно быстрей обратиться к врачу. Возможно, понадобится долгий курс лечения и последующая реабилитация, однако в итоге подросток снова обретет радость жизни без каких-либо лишений и ограничений в еде, которая будет, как и следует, доставлять ему удовольствие.