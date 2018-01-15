Как уберечь школьника от «профессиональных» заболеваний

Годы обучения – серьезное испытание для каждого ребенка

Сегодня, по мнению специалистов, практически каждый выпускник школы имеет 2-3 заболевания функционального характера или хроническое, и лишь 10 % детей оканчивают школу здоровыми. Высокая учебная нагрузка зачастую ведет к малоподвижному образу жизни, снижению зрения, нарушению осанки, стрессам.

Основной перечень приобретенных школьных заболеваний таков: снижение зрения, искривление позвоночника и гастриты. Помимо этих недугов в процессе обучения могут возникнуть и другие, не связанные с простудой и инфекцией, а именно приобретённые в процессе обучения. Это и малокровие, и ослабление мышечной ткани, депрессия, раздражительность и т.д. Но самыми распространёнными, согласна статистики, являются именно эти три заболевания.

Спасаем «зеркала души»

Одним из основных органов чувств являются глаза. Они, как известно, зеркало души. Ребенок получает более 80 % информации о мире с помощью зрения. И для родителей важно развивать и защищать зрение своего чада.

Изменение режима ребенка при поступлении в школу сильно сказывается на состоянии его глаз. Поэтому у специалистов есть ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться. Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы продолжительность непрерывного занятия не превышала одного часа, а однотипного и того меньше – не более 20 минут! Между занятиями обязательно должно быть время для активных игр и пребывания на свежем воздухе минимум в течении 15 минут. Если ребёнок в процессе письма старается наклонить голову ближе к тетради вообще, или приблизить только левый, или правый глаз, уже это должно насторожить родителей. Возможно, это не прихоть ребёнка, а вынужденная поза написания, и она говорит о нарушении зрения.

Основной проблемой современных школьников является увеличение времени, которое они проводят за обучением, а также перед экраном компьютера – длительность одного такого занятия не должна превышать 30-40 минут, при работе с компьютером расстояние до экрана монитора должно быть не менее 40 сантиметров и не более 1 метра (зависит от диагонали и модели монитора). Все источники света в комнате должны быть расположены так, чтобы они не попадали в поле зрение ребенка, либо не отражались от экрана. Кроме того, малышу нельзя работать на компьютере в полной темноте.

Сидеть перед монитором нужно прямо, опираясь на спинку стула, чуть наклонив голову вперед, ноги всей стопой опираются на пол или подставку. Стул на 3-5 сантиметров задвинут под стол. Неправильная посадка приводит к появлению проблем не только со зрением, но и с позвоночником.

Основным способом контроля над зрением ребенка являются периодические медицинские осмотры (для детей младших классов – не реже 1 раза в год). Помните, что раннее выявление заболевания влияет на положительный результат лечения.

С целью профилактики можно приучить ребенка выполнять следующие упражнения:

1. Крепко зажмурить глаза (3-5 сек.), открыть их и посмотреть вдаль (5-7 сек.). Повторить 4-5 раз.

2. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно (5-7 сек.). Повторить 4-5 раз.

3. Сделать 4-5 круговых движений глазными яблоками в правую сторону, столько же в левую сторону, после чего посмотреть вдаль на счет (6 сек.). Повторить 1-2 раза.

Лучше, если указанные упражнения будут выполняться в середине каждого урока, а также на перемене. Продолжительность одной тренировки должна составлять 3-5 минут.

Профилактическое воздействие оказывает включение в рацион ребенка следующих продуктов: черника, шиповник, морковь, облепиха, земляника, калина, клюква, рябина, картофель, капуста, морковь, помидоры, репа, а так же витаминов А, В1, В2, В6, В12, С.

И еще об одном очень хотелось бы сказать. Сейчас часто можно увидеть на улицах и взрослых, и детей, читающих литературу или играющих в игры на мобильном телефоне или планшете. Причём зачастую это делается во время езды в общественном транспорте, что усугубляет проблемы со зрением. Постарайтесь избегать этого и следите, чтобы ваш ребенок следовал вашему примеру.

Следим за осанкой

Осанка – это положение, в котором человек держит свое тело. Правильную осанку с неправильной не спутаешь: туловище выпрямлено, голова поднята, плечи расправлены. Увы, мало кто может ею похвастать, ведь чаще всего мы портим осанку еще в детстве. Виной тому неправильная посадка за партой, за домашним рабочим столом, дефицит движения, долгие часы с учебником и плохое освещение, которое заставляет склоняться к самому столу. Как же сохранить ребенку красивую осанку и здоровую спину до самого последнего класса?

Прежде всего, «груз знаний» должен быть небольшим. Не стоит покупать ребенку портфель, который нужно носить в одной руке. Каждый, кто хотя бы раз пытался поднять портфель школьника с несколькими учебниками, подтвердит – это нешуточное испытание для детского позвоночника. А если носить такой вес в одной руке, да еще и в младшей школе, искривление позвоночника практически гарантировано. Для равномерного распределения нагрузки школьнику нужен ранец, причем вес его не должен превышать 10% от массы тела ученика. У школьного ранца обязательно должна быть твердая спинка. Только ее наличие может обеспечить правильную осанку ребенка. Однако «твердая» не означает «жесткая»! Место соприкосновения со спиной ребенка должно быть в меру смягченным, например, специальной подкладкой.

Проверьте рабочее место сына или дочери! Как ни крути, а большую часть школьного времени ваш ребенок будет сидеть за партой. Потому ее следует внимательно осмотреть во время визита в школу. Стол и стул должны соответствовать росту и возрасту. Это вы можете проконтролировать сами: посадите ребенка на стул, чтобы ступни ног ровно стояли на полу. Если угол между бедром и голенью прямой, стул ребенку в самый раз. Правильность выбора стола определяют по опущенной прямой руке сидящего на стуле ребенка – локоть должен быть на 5-6 сантиметров ниже крышки стола. Во время чтения и письма стул должен заходить за крышку стола на 3-5 см. Ребенок не должен опираться грудью о край стола – между туловищем и краем стола должно быть расстояние в ширину ладони.

Значение имеет не только поза школьника и размеры его парты, но и расстановка мебели в классе. Парты должны быть размещены в три колонны так, чтобы свет падал с левой стороны. Впереди колонны ставятся более низкие парты, по мере удаления – более высокие. При этом не менее двух раз в год школьников, сидящих в первом и третьем рядах, нужно менять местами, ведь из-за плохого угла зрения по отношению к доске они вынуждены поворачивать корпус тела.

Еще одна причина плохой осанки – освещение. Да, именно освещение, ведь недостаток света заставляет школьника наклоняться к рабочей поверхности как можно ниже, «писать носом». Во время родительских собраний нелишним будет проверить, работают ли все лампы и светильники в классе.

Фото с сайта amorez.com

В домашних условиях тоже необходимо придерживаться правил подбора ученической мебели в соответствии с ростом ребенка, и не забывать, что освещение должно быть слева. Стоит коснуться и качества домашней мебели. Материал, из которого она изготовлена, должен быть экологически чистым Во время подготовки домашних заданий каждые 15 минут менять позу. Кроме того, в дневном распорядке нужно выделить время для прогулок и для подвижных игр. Вашим союзником в борьбе за правильную осанку может стать школьная физкультура – если упражнения подобраны правильно, они будут развивать мышечный каркас спины и укреплять позвоночник. Нельзя забывать о том, что отдохнуть за ночь можно только на кровати с хорошим ортопедическим матрасом.

Кифоз, лордоз и сколиоз

Позвоночник имеет два наиболее распространенных вида патофизиологических искривлений: кифоз – искривление позвоночника выпуклостью назад (отмечается в грудном отделе) и лордоз – искривление позвоночника выпуклостью вперёд (отмечается в поясничном отделе). Кроме того, ещё существует боковое искривление под названием сколиоз. Это заболевание встречается в два раза чаще у девочек, чем у мальчиков. Хотя заболевание может встречаться в любом возрасте, в основном сколиоз отмечается у детей старше 10 лет.

Самое опасное для позвоночника – сидячий образ жизни. Когда человек долго сидит, его расслабленные мышцы не помогают позвоночнику и всю нагрузку он принимает на себя. Позвоночные диски очень прочны и способны восстанавливать свою структуру даже при тяжелых травмах, но долгое сидение для них губительно и ведет к сколиозу. Таким образом, в группе риска по сколиозу – офисные работники и учащиеся.

Различают три основных типа сколиоза. Функциональная форма сколиоза диагностируется тогда, когда позвоночный столб ровный, но при этом отмечается его патологическое искривление ввиду некоторых проблем в организме. Причиной может быть, например, укорочение одной ноги по сравнению с другой, либо спазм мышц спины. При нейромышечной форме отмечается нарушение формирования костей позвоночника. Либо кости полностью не формируются правильно, либо они не отделяются друг от друга. Это форма сколиоза отмечается у лиц с врождёнными дефектами, мышечной дистрофией, церебральным параличом или синдромом Марфана. Если искривление позвоночника отмечается при рождении ребёнка, оно называется врождённым. Эта форма сколиоза более выраженная и требует более упорного лечения. Дегенеративная форма сколиоза встречается в пожилом возрасте. Причиной его возникновения является артрит суставов позвоночника, ослабление связок и других мягких тканей, а также новообразования в виде доброкачественных опухолей.

Как выявить наличие сколиоза у ребёнка? Следует попросить его встать спиной к вам и расслабиться. При этом нужно обратить внимание на следующие признаки сколиоза: а) одно плечо ребёнка немного выше другого; б) выпирает угол одной лопатки; в) различное расстояние от прижатой к боку туловища руки до талии; г) при наклоне позвоночника вперёд отмечается его кривизна.

Если вовремя не начать лечение, начнутся осложнения, такие как деформация грудной клетки, ограничение функции лёгких и, как следствие сердечная недостаточность. А ведь каждый родитель желает, чтобы у его чада была красивая осанка!

Лечением сколиоза занимаются врачи-ортопеды. Манипуляции с позвоночником (лечебная физкультура, мануальная терапия, массаж) могут без вреда для здоровья проводить только высококвалифицированные специалисты. При некоторых формах сколиоза мануальная терапия противопоказана. Обычно лечение состоит из трех этапов: активное воздействие на искривление, исправление искривления, закрепление правильного положения позвоночника. Третий этап – самый трудный! Мышцы спины необходимо тренировать с помощью специальной лечебной гимнастики, которую назначает специалист в зависимости от степени заболевания и характера сколиоза. Самое важное – выявление этиологии недуга, то есть причинного фактора, который привел к искривлению позвоночника.

Гастрит как он есть

Третьим по распространенности школьным заболеванием является гастрит. В современной медицине термин «гастрит» объединяет большую группу острых и хронических заболеваний желудка, общим признаком которых служит воспаление его слизистой оболочки.

Выделяют острый и хронический гастрит. Острый гастрит чаще всего развивается при воздействии на слизистую агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, ядов), некоторых лекарственных препаратов, недоброкачественных и зараженных болезнетворными микробами (стафилококк, кишечная палочка, клебсиеллы, иерсении и др.) продуктов питания. При правильном лечении острый гастрит обычно заканчивается полным выздоровлением.

Хронический гастрит характеризуется очень длительным течением. Многие люди без проведения адекватного лечения страдают им на протяжении практически всей жизни. На фоне постоянно существующего воспаления у значительной части пациентов постепенно гибнут железы желудка производящие желудочный сок. В этом случае говорят об атрофии слизистой оболочки, такой гастрит называют атрофическим.

Какова же причина гастрита у школьников? Кроме упомянутых выше причин, возникновением данного заболевания может послужить постоянное нарушение режима питания, а отказ от полноценного завтрака, еда, как говорят в народе «на сухомятку». В последнее время врачи всё больше стали говорить, что стрессовое состояние школьника тоже может привести к гастриту. Имеется в виду постоянное переживание, например, на уроке математики в силу трудности этой дисциплины, страх перед экзаменом и т.д.

Конечно, при возникновении любого из «школьных» недугов следует обратиться за помощью к врачам. Но любое заболевание, как известно, легче предупредить, чем лечить. Поэтому самый надёжный способ вырастить своё чадо физически здоровым это соблюдение режима дня, полноценное питание, спортивные занятия, общение с природой на вольном воздухе, доверительное отношение между родителями и детьми.