Роковой порок: дефекты сердца – врожденные и приобретенные

Это самый сильный и стойкий орган человеческого тела

За сутки через него проходит 10000 литров крови, за жизнь человека оно сокращается более 2,5 миллионов раз. Однако иногда этот могучий орган начинает давать сбои – повреждаются клапаны или сосуды, нарушается их расположение. Врачи ставят диагноз «порок сердца». Почему так происходит?

Пламенный мотор

Многие органы человека устроены необыкновенно сложно – взять хотя бы «бортовой компьютер» мозга, состоящий из 100 миллиардов нейронов, тончайший светочувствительный механизм глаза или чудо зачатия. В сердце, наоборот, на первый взгляд, нет ничего особенно сложного. Это мускульный мешок с трубками-сосудами, немного похожий на шотландскую волынку. Его назначение – перекачивать кровь, обогащать её кислородом и отправлять дальше.

Сердце состоит из четырех полых камер, отделенных друг от друга перегородками. Две из них называются предсердия, две – желудочки. Кровь из верхней и нижней полых вен поступает в правое предсердие через клапан, затем попадает в правый желудочек, из него в легочную артерию и малый круг кровообращения. Пройдя по легким, кровь насыщается кислородом и возвращается в сердце, в левое предсердие. Оттуда – в левый желудочек и в аорту – растекаться по организму, разносить живительный кислород. Каждый «переход» заблокирован отдельным клапаном, само сердце окутано сердечной «сумкой» – перикардом. Сердечные сокращения перегоняют кровь. Нервные окончания моментально считывают изменения состава крови – если от волнения выделяется адреналин, сердце бьётся быстрее, если мозг засыпает, ритм замедляется.

При пороке сердца в идеально спроектированном органе возникают нарушения – от незначительных, до несовместимых с жизнью. Изнашиваются клапаны, возникают отверстия в перегородках, сужаются просветы сосудов. Причин этому множество и исход болезни тоже неоднозначен. При некоторых врожденных пороках сердца с возрастом возможно самопроизвольное излечение или полная компенсация дефекта, другие излечиваются при помощи реконструктивных операций, с третьими может справиться лишь пересадка органа.

Врожденный изъян

Сердце – первый орган, формирующийся у человеческого зародыша. Видимо поэтому его так легко повредить – у одного из ста новорожденных наблюдается тот или иной врожденный порок сердца.

Причин возникновения порока множество.

* Генетическая мутация вследствие воздействия радиации или отравляющих веществ.

* Отравление тяжелыми металлами, химикатами, фенолами.

* Воздействие алкоголя, наркотиков, некоторых тератогенных (вызывающих уродства) лекарств.

* Хромосомный дефект (болезнь Дауна, трисомии и некоторые другие наследственные заболевания сопровождаются пороками сердца).

* Болезнь матери (волчанка, краснуха, диабет и т.д.).

Диагноз, как правило, ставится вскоре после рождения – при тяжелых пороках младенец задыхается и буквально синеет от недостатка кислорода. Иногда симптомы проявляются по мере роста ребенка – к году, к трем годам, к началу пубертатного периода. Дети с пороком сердца, как правило, отличаются малым ростом, бледностью, отставанием в физическом развитии, при малейшей нагрузке у них развивается одышка, они часто страдают от пневмонии и воспаления легких.

Врожденные пороки делятся на «белые» и «синие» – при белых больной бледнеет, при синих – становится синюшным из за цианоза (недостатка кислорода). Основные типы врожденных пороков – гипоплазия (уменьшение размеров) одной половины сердца; сужение, отсутствие или неправильное расположение вен и артерий; дефекты перегородки между предсердиями или желудочками. Кровь при этом недостаточно насыщается кислородом, застаивается, сердце подвергается лишней нагрузке, иногда повышается внутричерепное давление и давление в верхней части тела, а нижние конечности страдают от недостатка кислорода.

Редкие пороки – декстрокардия, дистопия и эктопия сердца. При первом сердце расположено справа, при втором – располагается в брюшной или грудной полости, при третьем – находится снаружи грудной клетки. Что удивительно, сама по себе декстрокардия не доставляет больному особенных неудобств и порой обнаруживается уже у взрослых.

Нередко у одного больного встречается несколько пороков – один из самых тяжелых, тетрада Фалло проявляется дефектом межжелудочковой перегородки, обструкцией правого желудочка, неправильным расположением аорты и гипертрофией (увеличением) правого желудочка. Часть врожденных пороков (овальное окно, незаращение боталлова протока) у некоторых детей с возрастом полностью исчезает.

Приобретенные разновидности болезни

Приобретенный порок сердца, к сожалению, может сформироваться и у ребенка и у взрослого человека. Расположение вен и артерий в течение жизни не меняется, а вот клапаны между желудочками, предсердиями и магистральными сосудами порой страдают.

Причинами пороков могут стать миокардиты и эндокардиты (воспалительные заболевания сердца) возникшие как самостоятельное заболевание или осложнение гриппа, скарлатины, заражения крови и т.д. К пороку сердца иногда приводит атеросклероз, запущенный сифилис, аутоиммунные и другие хронические заболевания.

Если заболевание поражает один клапан, его называют простым пороком, если два и более – комбинированным. При недостаточности клапана, то есть неспособности эффективно препятствовать обратному движению крови, часть ее во время биения сердца не проходит вперед по кровотоку, а выбрасывается назад. При стенозе (сужении или рубцевании) клапана часть крови не проникает дальше и застаивается. При сочетанном пороке происходит и то и другое.

У молодых и в остальном здоровых людей приобретенный порок сердца достаточно долго может себя не проявлять – мощный орган перераспределяет нагрузку и справляется с работой. Стрессовые нагрузки, беременность, роды, новое воспалительное заболевание, интоксикация, табакокурение, возрастные изменения приводят к декомпенсации. Появляются застойные изменения в легких, головные и сердечные боли, обмороки, хронический кашель, одышка, отеки, асцит (жидкость в животе). Чем хуже человек себя чувствует, тем быстрее происходит дальнейшее ухудшение. Без лечения декомпенсированный порок сердца переходит в сердечную недостаточность, вероятен летальный исход.

Оперативное вмешательство

Порок сердца – тяжелое заболевание, причем опасны и сам недуг и его лечение. Консервативного лечения пороков сердца не существует – никакие таблетки не заставят сосуды переместиться, а клапаны раскрыться. Смертность при оперативном вмешательстве – от 1 до 25% процентов, в зависимости от состояния больного и сложности вмешательства.

Первую в мире операцию на сердце провели в 1896 году в США. Кардиохирургия как таковая начала активно развиваться в XX веке с появлением переливания крови и эффективного наркоза. В наши дни часть вовремя диагностированных врожденных пороков сердца успешно оперируют сразу после рождения или в первые полгода жизни. Хирурги возвращают на место артерии и вены, делают анастомозы (соединения) сосудов, зашивают отверстия в сердечной перегородке. Разъединение створок клапана и замена клапанов на искусственные давно стали распространенными операциями.

При компенсированном пороке сердца (без нарушения кровообращения) можно обходиться без операции достаточно долго. Но при этом больной должен находиться под постоянным наблюдением кардиолога, регулярно делать ЭКГ и УЗИ сердца, наблюдать за своим состоянием, консультироваться с врачом после перенесенного гриппа, ангины, простуды и других воспалительных заболеваний, при планировании беременности. Людям с пороками сердца необходимы умеренные физические нагрузки, строгая диета с отказом от соли и животных жиров, им противопоказана стрессовая работа, альпинизм, дайвинг, долгие перелеты.

Профилактика

Чтобы предупредить развитие порока сердца нужно внимательно следить за своим здоровьем, контролировать вес, больше бывать на свежем воздухе. При беременности не употреблять алкоголь, не курить и не принимать не прописанные врачом лекарства. Необходимо носить защитную маску во время эпидемий ОРВИ. После гриппа, ангины, скарлатины и других воспалительных заболеваний стоит не вставать с постели, пока организм полностью не восстановится. Если вы заметили у себя одышку, цианоз (синюшность) губ, беспричинную слабость, частый пульс, неприятные ощущения в области сердца, набухание и сильную пульсацию вен на шее – обратитесь к врачу.