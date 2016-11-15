От чего надо лечить школьника

Существует множество факторов, влияющих на здоровье ребенка

Это окружающая среда, питание, образ жизни, наследственность, нагрузки в школе... Зачастую они негативно сказываются на неокрепшем детском организме, что приводит к развитию тех или иных болезней. И один из главных вопросов, который возникает у родителей в этом случае, – как вовремя распознать ту или иную проблему и справиться с ней?

Гастрит

Хронический гастрит – пожалуй, самое распространенное заболевание среди школьников, ведь дети любят перекусывать сухомятку, обожают фастфуд, едят нерегулярно и глотают пищу, предварительно не разжевывая ее тщательно. Неправильный рацион и режим питания приводит к нарушениям пищеварения и сопровождается воспалением слизистой оболочки желудка. Не последнюю роль играют употребление жирной, чрезмерно острой пищи, переедание и отсутствие такой важной привычки, как мытье рук с мылом перед едой. Дети, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще всего жалуются на тяжесть и боль в животе, изжогу, тошноту, неприятный привкус во рту. Конечно, для однозначной диагностики и определения проблемы необходима консультация врача-гастроэнтеролога, однако зачастую от множества проблем с пищеварением можно избавиться, просто выстроив правильную схему питания.

Начать стоит с правильного распределения времени между занятиями, едой, отдыхом, сном, прогулками и физическими нагрузками. Питание должно быть регулярным – не менее 4-х раз в день небольшими порциями. Научите ребенка не торопиться во время приемы пищи, тщательно пережевывать и запивать еду. Рацион питания должен быть разнообразным и достаточно калорийным, содержать жиры, белки, углеводы. Важно, чтобы пища была богата витаминами и минералами. Исключите из рациона ребенка слишком острые, соленые и жирные блюда, консервы, копчености, крепкий чай.

Невроз

Очень часто родители сталкиваются с крайне эмоциональными или наоборот депрессивными реакциями ребенка. Сегодня 25% учеников имеют психологические нарушения, причем проблемы на нервной почве могут проявляться в совершенно разной форме: грубость по отношению к взрослым и сверстникам, резкие перепады настроения, отрешенность ребенка («уход в себя»), ранимость и тревожность, боязнь ответа у доски. Если вы замечаете подобные признаки, то лучше, не затягивая, проконсультироваться со специалистом. В то же время часто причинами неврозов в детском возрасте являются вполне понятные ситуации: конфликты со сверстниками в школе, частые переезды, разлука с матерью или отцом, перевод в новую школу. С такими внешними причинами можно справиться, не прибегая к помощи психолога, – результат будет напрямую зависеть от желания родителей изменить ситуацию, повлекшую за собой появление неврозов у ребенка.

Неврозы у детей хорошо поддаются лечению при помощи арт-терапии: рисования, лепки, танцев, конструирования и других видов творчества. Помогают и водные процедуры: холодные обтирания, контрастный душ, ванны с морской солью, мятой, лавандой. Однако проводить их лучше перед сном, и длиться они должны не больше 15 минут. Очень важно вовремя укладывать ребенка спать, чтобы он полноценно высыпался (не менее 8-9 часов). Успокаивающе на нервную систему действуют массажи, ароматерапия (с маслом лаванды или бергамота). Среди народных средств улучшения сна, настроения и снятия раздражительности у детей популярностью пользуются настои пиона, кувшинки белоснежной, корней валерианы, календулы, отвар василька, сборы из мяты, пустырника, мелиссы, плодов боярышника.

ОРВИ

Одним из самых часто встречающихся у детей заболеваний является ОРВИ. Его природа – вирусная, и передается оно преимущественно воздушно-капельным путем от заболевшего здоровому, поэтому ежегодно в школах наблюдаются всплески заболеваемости. Чтобы правильно и, главное, быстро вылечить ребенка, важно в первую очередь определить характер болезни. Для этого необходимо вызвать врача на дом. Своевременно начатое лечение поможет минимизировать возможные осложнения. В то же время, если ребенок болеет слишком часто, скорее всего, дело в особенностях реакции его организма на совокупность факторов, мешающих нормальному функционированию иммунной системы. Эмоциональные встряски, высокая нагрузка в школе, неправильный режим питания – все это может настолько ослабить организм ребенка, что частые болезни станут правилом. В этом случае следует комплексно заняться укреплением его иммунитета и запастись терпением.

Профилактика ОРВИ начинается с соблюдения общеизвестных правил здорового образа жизни: личной гигиены, рационального режима дня, закаливания, регулярных физических упражнений и прогулок на свежем воздухе. Следует обогатить рацион ребенка продуктами, богатыми цинком и железом, так как дефицит этих микроэлементов увеличивает предрасположенность к респираторным инфекциям. В качестве фитотерапии подойдут лекарственные растения, обладающие противомикробным и противовирусным действием, например, чай из листьев черной смородины, мелиссы и череды. Полезно освоить также простейшие комплексы лечебной гимнастики и приемы массажа биологически активных точек.

Головной педикулез

Проблема распространения головного педикулеза сегодня особенно остра именно в школьном коллективе. Причем главными «претендентами» на заражение являются самые общительные дети. Дело в том, что заражение головным педикулезом происходит при контакте «голова к голове», когда дети общаются, секретничают и резвятся вместе. Так что если вы обнаружите в голове ребенка маленьких насекомых – вшей, нужно не стесняясь сообщить об этом учителю или воспитателю, а также родителям других детей. Стремление умолчать об этом вроде бы нелицеприятном факте будет способствовать еще большему распространению заболевания среди детей. Хотя сами вши не опасны, но из-за расчесываний на коже образуются ранки, которые в свою очередь могут стать входными воротами для вторичных инфекций.

«К сожалению, и в наши дни некоторые родители предпочитают использовать старые «проверенные» средства для лечения головного педикулеза — керосин, уксус, чемеричную воду и пр. Такое лечение не только длительно, но в ряде случаев и опасно для здоровья ребенка. Так, например, чемеричная вода токсична для человека, керосин может вызывать воспаление кожи, особенно в тех местах, где она повреждена. Вместе с тем избавиться от вшей сегодня довольно просто, если использовать современные педикулицидные средства, представленные в широком ассортименте в аптечной сети. В их состав могут входить различные действующие вещества – перметрин, малатион, бензилбензоат, эфирные масла, изопропилмиристат и другие. Относительно недавно разработаны средства на основе силиконовых масел и диметиконов, например, серия средств Паранит с комплексами минеральных масел. Следует учитывать, что в связи с формированием у вшей устойчивости к перметрину и другим инсектицидам из группы пиретроидов, препараты на их основе могут быть неэффективными в борьбе с педикулезом», – комментирует старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Владимировна Лопатина.

Оградить ребенка от всех заболеваний крайне сложно, главное – всячески способствовать формированию собственных защитных сил детского организма, что в будущем сведет к минимуму вероятность возникновения каких-либо проблем. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос здоровым, обращайте внимание на любые изменения в его поведении и самочувствии – это позволит вовремя принять необходимые меры и сохранить его здоровье.