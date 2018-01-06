Как нейтрализовать последствия праздничного переедания?

Русское застолье с древности славилось обилием яств, и традиция отмечать праздники «по полной программе» сохранилась по сей день

Казалось бы, что плохого в том, чтобы хорошо поесть, особенно в кругу семьи или друзей? Ничего, если не учитывать факт переедания и его нешуточные последствия. Они могут быть очень неприятными, и лишние сантиметры на талии и килограммы на весах – это лишь минимальное зло.

В чем вред?

Если вы не удержались и всё-таки переели во время праздников, ваше самочувствие наверняка оставляет желать лучшего. Возможные последствия переедания – это нарушение нормального обмена веществ, дисфункция щитовидной железы, гипертония, гастрит, язва, дисбактериоз, ухудшение работы печени и желчевыводящих органов и заболевания суставов. И это далеко не полный список болезней, которые поджидают обжор!

Неумеренность в еде может привести к усиленной в разы работе вегетативной нервной системы и к перегрузке всей нервной системы в целом. Пищеварительным органам во время интенсивной работы нужен усиленный приток крови, поэтому зачастую возникает ее дефицит в головном мозге. В результате нарушаются нервные и интеллектуальные процессы. А ведь после праздников именно такие процессы нам очень нужны, ведь мы возвращаемся к работе.

Увы, избыточное количество даже здоровой и полезной пищи парализует клетки головного мозга и снижает уровень их жизнедеятельности. Поэтому переедание создает гораздо больше проблем, нежели даже чрезмерный труд.

Не думайте, что разовое переедание не может вызвать столь тяжелых последствий для здоровья. Даже поддавшись соблазну безграничного чревоугодия один раз, можно спровоцировать обострение гастрита. А излишек углеводов приводит к увеличению показателя сахара в крови и, как следствие, сахарному диабету. А что бывает, когда кое-кто из нас «усиленно» ест все новогодние каникулы? Лишние жиры, особенного животного происхождения, влияют на холестерин, а злоупотребление белками дает дополнительную нагрузку на почки и нервную систему. Отечность и бессонница – это лишь слабые последствия белкового переедания. И, кроме этого, следует помнить, что у некоторых людей праздничное переедание перерастает в опасную привычку – переедание хроническое.

Как устранить последствия

Конечно, предотвратить переедание проще, чем «лечить» последствия. Но праздники есть праздники, и удержаться от соблазнов могут лишь самые стойкие из нас. Какие же действия можно предпринять, чтобы быстро устранить последствия праздничных излишеств?

Помимо воздержания от вредной пищи способов защитить себя, к сожалению, не так уж и много. Можно чередовать приемы пищи с активностью, например, прогулкой или комплексом несложных упражнений.

Существует мнение, что после переедания нужно непременно устроить разгрузочный день или начать соблюдать очень жесткую диету. Эти методы не слишком хороши, поскольку переедание само по себе является стрессом для организма, а строгая диета только усугубит неважное состояние здоровья.

Питание в последующие дни должно быть регулярным и правильным. Следите за качеством продуктов, ни в коем случае не доедайте «остатки» – их лучше выбросить. Еда должна быть свежей, с полноценным содержанием жиров, углеводов, соли и белков. Не забывайте о физических нагрузках – это могут быть занятия в бассейне, йога, фитнес, занятия со скакалкой или массажным обручем для похудения. Они помогут свести последствия «обжорства» к минимуму.

Приблизительно через неделю-две можно начать придерживаться диеты. Выберите ее для себя по вкусу. Но не переусердствуйте, такая диета должна длиться не больше трех дней.

Польза фитотерапии

Чтобы помочь своему организму, надо включить в меню травяные настои. Благодаря своему химическому составу, они облегчают процесс пищеварения и очищают организм. Наши предки знали о позитивной роли травяных настоев и чаев для улучшения самочувствия. И сегодня, используя фитотерапию, важно понимать, какие растения являются наиболее подходящими, учитывая общее состояние здоровья.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, перед приемом трав непременно нужно проконсультироваться с врачом. Кроме этого, следует принять во внимание факт, что некоторые настои более эффективны, если принимать их перед едой, а другие, наоборот, спустя определенное время после еды.

К примеру, настой перечной мяты, выпитый перед едой, способствует выделению желудочного сока, который облегчает процесс пищеварения. Целебные свойства мелиссы и ромашки, наоборот, проявляются с большей очевидностью, если их принимать после еды, поскольку их пищеварительной эффект основан на расслаблении мышц. Настой аниса или семян укропа помогает устранить газообразование. Он одинаково эффективен как до, так и после еды.

Важна также правильная температура травяного настоя или чая – она влияет на их лечебное воздействие на организм. Например, настои укропа, ромашки, аниса или мяты рекомендуется пить теплыми, поскольку их лечебные свойства частично обусловлены концентрацией эфирных масел, испаряющихся при остывании.

Не секрет, что переедание чревато отеками – соленые и острые продукты, которые мы поглощаем в большом количестве во время праздничных застолий, задерживают в организме столько жидкости, что весы запросто могут показать вам несколько лишних килограмм только лишь из-за воды! Особенно не волнуйтесь – набрать три килограмма жира за новогоднюю ночь просто нереально.

Удалить лишнюю жидкость из организма и справиться с отеками можно с помощью настоя полевого хвоща или одуванчика. А вот прибегать к растениям со слабительным эффектом, таким как сена, крушина или ревень, врачи не советуют, – это может привести к дисбалансу жидкости в организме. Разумнее будет употреблять каждый день натощак или перед сном йогурт с бифидобактериями, смешанный с пшеничными отрубями, в качестве мягкого слабительного.

Постпраздничное меню

После праздников полезно включить в ежедневное меню продукты-антиоксиданты, помогающие печени очистить организм после переедания. Особенно это важно для тех, кто курит или тех, у кого есть нарушения системы кровообращения.

Хорошо начинать день со стакана грейпфрутового или апельсинового сока, ввести в ежедневное меню лимон, ананас и морковь. Нелишними будут и артишоки, отлично стимулирующие работу печени и желчного пузыря.

Добавьте в свое меню йогурт, зеленый чай, овсянку с медом, мясо птицы, зеленые овощи, отварную рыбу и сухофрукты. Организуйте прием пищи так, чтобы не успеть проголодаться до волчьего состояния. Лучше ешьте маленькими порциями, но чаще. Если это невозможно сделать из-за особенностей работы, в основные приемы пищи включайте больше овощей и фруктов, отдавая предпочтение зеленым салатам, цитрусовым и ананасу.

Таким образом, призвав на помощь травы и грамотно составив постпраздничное меню, можно легко помочь организму справиться с неприятными последствиями переедания и восстановить хорошее самочувствие.

Лекарства – если ничто другое не помогает

Применение лекарств для лечения переедания – это, конечно, крайнее средство. Им не стоит ни пренебрегать, ни злоупотреблять. Просто применяйте препараты лишь в самых запущенных случаях, когда без них никак не обойтись. При вздутии живота поможет препарат «эспумизан» или другой, содержащий субстанцию-жидкость симетикон.

Чувство тяжести и распирания в желудке, тошноту и ощущение вздутия поможет устранить лекарственное средство, нормализующее моторику пищеварительного тракта – например, мотилиум. Этот препарат восстановит процесс переваривания пищи и устранит неприятные симптомы. Кстати, настой фенхеля или укропа либо чашка обычного зеленого чая тоже поможет улучшить ваше состояние. Победить изжогу под силу антацидам (например, ренни), а также щелочной минеральной воде без газа.

Разумеется, перед применением сильнодействующих препаратов лучше проконсультироваться с врачом. Будьте здоровы!