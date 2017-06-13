Лето – лучшая пора для регулярных оздоровительных пробежек

Согласно статистическим данным, едва ли не в каждой европейской стране регулярные пробежки практикуют порядка десяти миллионов человек

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Бег – один из самых полезных для здоровья и эффективных для стройной и подтянутой фигуры видов спорта. Однако он является таковым только в тех случаях, когда соблюдается правильная техника и несложные, но важные правила тренировки. Если вы только делаете первые шаги в регулярных пробежках и при этом желаете как можно быстрее добиться успехов в занятиях, вам наверняка пригодятся наши полезные рекомендации.

Бег сегодня называют самым популярном видом спорта, тренирующим выносливость. Согласно статистическим данным, предоставленным немецким спортивным журналом «Fit for Fun», едва ли не в каждой европейской стране регулярные пробежки практикуют порядка десяти миллионов человек, и те, кто стараются бегать правильно, отмечают лишь позитивные изменения в состоянии здоровья. Бег прекрасно тренирует сердечно-сосудистую систему, а также позволяет бороться с ожирением. Тем не менее, подобные тренировки ввиду сильной нагрузки на организм могут обернуться и негативными последствиями. Таким образом, для того чтобы бег действительно приносил пользу, так необходимо соблюдать некоторые правила. Прежде всего, им должны неукоснительно следовать неопытные бегуны.

Проверка здоровья перед премьерой

Вместо того чтобы сразу отправиться на пробежку, новичку необходимо хорошо подготовиться к первой тренировке. Так, если вы давно не занимались спортом или делали длительный перерыв в тренировках, для начала обратитесь к врачу и пройдите ряд обследований, чтобы установить, можно ли вам вообще нагружать себя длительными пробежками. В частности, консультация медика обязательно требуется людям с избыточным весом или страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что только специалист может дать им конкретные, с учетом индивидуальных особенностей рекомендации по составлению плана тренировки.

Во многих спортивных центрах сегодня желающие могут пройти обследования у спортивных врачей, которые, как правило, не ограничиваются обычным осмотром, а назначают пациенту специальный «стресс-тест» на велоэргометре. Во время импровизированной поездки по пересеченной местности тренажер постепенно увеличивает сопротивление до того момента, пока человеку хватает сил и выносливости на движение. Кроме того, во время теста постоянно контролируются пульс и кровяное давление.

Впоследствии врач анализирует полученные во время такой тренировки данные, собирает информацию о физической работоспособности пациента и определяет потенциальные факторы риска, такие, как высокое кровяное давление или сужение сосудов. Затем он решает, подходят ли для каждого конкретного человека регулярные пробежки или иные виды спорта.

Первый «пуск»: спешить надо медленно

Итак, если вы прошли медицинское обследование и убедились в том, что никаких противопоказаний к занятиям бегом у вас нет, можете смело отправляться на старт. Начните пробежку так, чтобы организм в спокойном, даже расслабленном темпе медленно привыкал к нагрузке. Мышцам, сухожилиям и связкам необходимо некоторое время, пока они достаточно прогреются и начнут обильно снабжаться кровью. После десяти-пятнадцати минут легкого бега вы заметите, что двигаться вам станет гораздо легче. Не бегите слишком быстро, старайтесь держать такую скорость, чтобы во время движения вы могли разговаривать без одышки.

Если вы тренируетесь вместе с кем-то (другом, подругой, супругом) или в группе, занятия бегом и вовсе могут стать для вас приятным времяпрепровождением. Сегодня в парках или на стадионах собираются целые группы бегунов, с удовольствием принимающие в свои ряды новых членов. Примкнув к ним, вы наверняка найдете отдушину от рутинной офисной работы и даже сможете завести новые знакомства.

Но не стоит поддаваться искушению и торопиться «идти в ногу» с быстрыми опытными бегунами. Следуйте только своему собственному плану тренировки, найдите свой собственный темп бега и держите его. Не лишним будет приобретение такого спортивного аксессуара, как пульсомер. Он станет незаменимым помощником в тренировке, пристально следящим за вашим сердцебиением. Таким образом, у вас получится легче и точнее определить скорость, стабилизирующую ваш сердечный ритм и позволяющую без вреда для здоровья улучшить физическую форму.

Бег для «продвинутых»

Перед началом регулярных пробежек следует поставить себе реальные, достижимые цели, чтобы не перегрузить свой организм, но и не потерять мотивацию к занятиям спортом. Поначалу не следует тренироваться чаще двух-трех раз в неделю, даже если физическая нагрузка покажется вам недостаточной. Каждое занятие бегом должно длиться около 20 минут.

Новичкам целесообразно расписать свой план тренировки по минутам, чтобы чередовать бег с короткими интервалами спокойного шага. Если вам будет сложно или, наоборот, легко заниматься, вы сможете просто увеличить или уменьшить эти интервалы. Таким образом, вы не только облегчите себе тренировку, но и предотвратите перенапряжение мышц или травмы суставов.

Людям, страдающим заболеваниями суставов или ожирением, пробежки противопоказаны. Нагрузка на сухожилия, связи и суставы будут для них несоразмерным выше потенциального улучшения физической подготовки. Вместо бега они могут обратиться к альтернативным видам спорта, таким, как езда на велосипеде, плавание или скандинавская ходьба. Последняя, например, поможет как похудеть, так и эффективно противодействовать различным физическим недугам.

Сопутствующие аспекты

Для оптимального успеха в тренировках необходимо учитывать ряд важных факторов. Прежде всего — правильно подобранные кроссовки. Выбирать кроссовки следует тщательно, с консультантом в специализированном магазине.

Немаловажным фактором является также разумная диета. Избегайте чрезмерного потребления сладкой и жирной пищи и постарайтесь увеличить содержание белка в ежедневном рационе питания.

Чтобы компенсировать потерю жидкости во время бега, важно потреблять достаточное количество жидкости. Медики рекомендуют ежедневно выпивать от 1,5 до 2 литров воды (не считая кофе, чая и алкогольных напитков).

После первых тренировок вас могут начать тревожить частые и довольно неприятные болевые ощущения в мышцах. Это нормальное явление, возникающее в связи с непривычными для организма физическими нагрузками. Завершайте интенсивные пробежки контрастным душем или растирайте мышцы специальными разогревающими мазями, эффективно снимающими болевые синдромы.