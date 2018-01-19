Как стать долгожителем. Совет человека, прожившего 103 года

К сердечным заболеваниям приводит нервное перенапряжение, которое вызвано низменными поступками

Чем отличаются долгожители от других людей? Всю жизнь они подвижны, легко и быстро ходят, что называется «легки на подъем».

Движение — это основа жизнедеятельности. Это не только работа мышц, это активность всего организма, всех его основных систем, составляющих единое целое.

Недостаток физических движений — гиподинамия — сокращает жизнь даже в эксперименте. Крысы, вынужденные находиться в состоянии гиподинамии, жили на 6-8 месяцев меньше контрольных.

Мышечная деятельность — естественный фактор физиологической стимуляции — поддерживает и совершенствует десятки приспособительных механизмов на разных уровнях жизнедеятельности.

А вот перегрузка отрицательно сказывается на организме — особенно пожилых людей. Чем старше человек, тем бдительнее он должен относиться к нагрузкам — и умственным, и физическим — помня, что границы между тренировкой и хроническим истощением, совершенствованием и срывом регуляции у него сближаются.

Поэтому если ходьба — даже по несколько километров в день — при здоровом сердце может быть рекомендована и в более старшем возрасте, то к бегу надо относиться с большой осторожностью, особенно людям, предварительно не тренированным. И если движение — основа жизни, то ведь бег — это испытание жизни! Поэтому бегать ради жизни в пожилом возрасте надо осторожно.

Трудовая деятельность, как я уже говорил, — естественное условие существования человека, и она должна сохраняться на всю его жизнь. Будучи естественным состоянием, труд не может изнашивать организм. Наоборот — вне труда организм, не получая необходимых стимулов для отправления жизненных функций, просто теряет способность к продолжительной жизни. Опыт показывает, что все долгожители не прекращали своей физической или умственной деятельности до конца своих дней.

Конечно, всякий труд должен разумно сочетаться с отдыхом. Как эксперименты, так и клинические наблюдения показывают: как бездеятельность, так и чрезмерные нагрузки, ведущие к перенапряжению, сокращают жизнь человека.

Долгожители, как правило, умерены в еде. Полных среди них практически не бывает. Человеку более старшего возраста лучше недоесть, чем переесть. Излишний вес сказывается отрицательно на продолжительности жизни. Это с математической точностью доказано страховыми компаниями.

Еще в 1932 году были опубликованы данные одной страховой компании о смертности в различных возрастных группах мужчин, застрахованных в период с 1909 по 1928 г. (США). Оказалось, что в группе лиц в возрасте от 50 до 59 лет, вес которых на 15-20% превышал норму, показатель смертности был на 17% выше, чем соответствующий показатель для всего населения. Если превышение веса было 25-34%, показатель смертности становился на 41% выше! В возрастных группах от 20 до 59 лет показатель смертности был тем выше, чем выше был вес застрахованных.

В более позднем исследовании приведен анализ данных с 1925 по 1934 г. И здесь смертность тучных людей выше, чем лиц с нормальным весом, независимо от того, к какому полу они принадлежат. Кроме того, смертность тучных в возрасте от 20 до 29 лет на 80% выше смертности людей с нормальным весом.

Если взять, например, тысячу родившихся и проследить, сколько из них останется в живых до 2-го года жизни, до 3-го, 5-го и даже до 95-го, то оказывается, что до 45-летнего возраста вымирание мало заметно, здесь по разным возрастам отмечаются небольшие колебания. Показатель смертности круто поднимается начиная с 50—55-летнего возраста. Быстрое вымирание отмечается с 60—65 лет — при этом не от старости, а от болезней. К 85—95 годам в живых остается очень малое количество людей.

Может быть, виновато бурное развитие техники и культуры, резкое увеличение потока информации? Трудно себе представить, что при наших темпах может не быть напряжения и стрессов.

Перенапряжение нервной системы и психо-эмоциональные стрессы только в тех случаях приводят к печальным последствиям, когда они вызваны отрицательными раздражителями. То есть к сердечным заболеваниям приводит только то нервное перенапряжение, которое вызвано нашими низменными поступками.

Во Вьетнаме во время войны с американцами среди местных жителей было ничтожно мало заболевших сердечнососудистыми заболеваниями, несмотря на невыносимо тяжелые условия, в которых приходилось жить этим людям. Они были объединены одной идеей, одной задачей — отстоять свою Родину, не пустить врага на свою территорию. О том же самом я сообщал много раньше, на конференции в Ленинграде вскоре после снятия блокады. Несмотря на голод, постоянные обстрелы и бомбежки, пожары, непосильный труд — при вскрытии умерших людей практически не обнаруживались глубокие изменения в коронарных сосудах!

В мирное время нервное перенапряжение или психо-эмоциональный стресс возникают у людей не в результате напряженной работы. Болезни и срывы наступают в случаях, когда имеет место резкое несоответствие между возможностями человека и задачей. Болезни и срывы часто наступают там, где присутствуют грубость, оскорбления, угрозы, страх (особенно — страх за близких людей), неуверенность в завтрашнем дне.

Нарушение взаимоотношений, грубость, бестактность и пренебрежение к личности явно способствуют развитию тех заболеваний сердца, которые в настоящее время стали бичом человечества, являясь основной причиной смертельных исходов у большинства людей. К этим заболеваниям относятся стенокардия и инфаркт миокарда, гипертония и атеросклероз.

Стенокардия, то есть боли в области сердца, называется еще коронарной или ишемической болезнью, а также коронарной недостаточностью. Боли в сердце, как правило, вызываются неполноценным кровоснабжением сердца, которое осуществляется через венечные или (по латыни) коронарные артерии. Затруднение прохождения крови по сосудам происходит чаще всего от атеросклероза, при котором стенки артерий утолщаются, становятся жесткими, ригидными, на них образуются бляшки, просвет сосуда суживается. Иногда бляшки, возникнув у основания сосуда, приводят к полному закрытию притока крови к сердцу, и если не будет оказана немедленная медицинская помощь, может наступить остановка сердца.

Такая катастрофа случилась с моим блокадным другом, о котором я писал в книге «Сердце хирурга», Юрием Георгиевичем Смоленским. Могучего телосложения, здоровый и выносливый, он всех нас поражал своей неутомимостью. Завелась бляшка в венечной артерии, питающей сердце, и привела к тромбозу крупного сосуда.

Во многих промышленно развитых странах коронарная болезнь является самой распространенной из всех сердечнососудистых заболеваний. Это проявление атеросклероза, то есть образование жировых отложений на стенках артерий. Вызывая сужение коронарных сосудов, атеросклероз уменьшает приток крови к сердечной мышце. Отсюда и другое название — ишемическая болезнь сердца. Ишемия — это недостаток кровоснабжения. Дефицит крови, кислородное голодание — причина болей в груди (грудная жаба).

При закупорке артерии нарушается питание какого-то участка мышцы сердца, что вызывает омертвение участка сердечной мышцы — инфаркт миокарда. Обширный инфаркт нередко приводит к внезапной смерти. Чем старше люди, тем чаще диагностируют у них атеросклероз и коронарную болезнь сердца. Частота коронарной болезни особенно высока в развитых странах с напряженным темпом жизни, причем болезнь поражает людей из самых разных слоев общества.

Систематическое изучение коронарной болезни проводилось в разных странах под непосредственным руководством ВОЗ. Оно позволило выявить ряд «факторов риска», обуславливающих возникновение «грудной жабы» как у отдельных лиц, так и среди коллективов (бывают такие коллективы, такая создается там обстановка, что стенокардия похожа на эпидемию). Из многих обследований вытекает, что основные «факторы риска» — это гипертония, высокое содержание холестерина в крови и курение, то есть те же факторы, которые способствуют развитию атеросклероза.

Согласно ряду исследований, физическая работа ослабляет «факторы риска», если она делается с удовольствием и не приводит к резкому перенапряжению.

Стенокардия и коронарная недостаточность могут быть следствиями не только атеросклероза. Исследования показывают, что очень часто коронарная недостаточность и даже инфаркт миокарда могут быть у человека, у которого в сосудах, питающих сердце, не было признаков атеросклероза.

Инфаркт — это очень грозное осложнение коронарной болезни, которое проявляется очень сильными болями в области сердца, нередко с потерей сознания. Инфаркт может привести к смерти в считанные минуты и часы. Почти у 50% больных смерть наступает в первые три часа после появления симптомов инфаркта.

Так как вся трагедия разыгрывается в считанные минуты, никакая «скорая» не успевает придти на помощь. Вот почему каждый из нас должен уметь делать массаж сердца.

Массирующий кладет правую руку на грудину ближе к мечевидному отростку больного, положенного на что-то твердое, левой прикрывает правую и сильными, быстрыми, но не грубыми движениями надавливает и отпускает грудину 60—70 раз в минуту. Другой делает в это время искусственное дыхание «рот в рот». Через 1—2 минуты выслушивается сердцебиение. Если оно появилось, то массаж прекращают, а искусственное дыхание продолжают делать, пока больной не начнет дышать сам.

Острый инфаркт не всегда возникает внезапно. Почти 2/3 больных имели так называемые продромальные симптомы, то есть боль в груди, причем у большинства больных больше, чем за неделю до этого.

Некоторые больные отмечали перед приступом усиление болей, слабость, одышку, утомляемость, тошноту, сердцебиение, депрессию. Но, к сожалению, несмотря на эти угрожающие жизни симптомы, только 35% больных при их появлении обращаются к врачу.

Что же является причиной коронарной болезни? Как сберечь свое сердце? Полного ответа на этот вопрос нет. Можно говорить о том, что является предрасполагающим моментом или, как говорят, фактором риска.

Прежде всего, коронарная болезнь чаще встречается у людей, больных атеросклерозом. По существу, и сама-то коронарная болезнь возникает как следствие атеросклероза коронарных сосудов, хотя часто наблюдается тяжелая стенокардия и без выраженного атеросклероза венечных артерий.

Имеется очень тесная взаимосвязь между коронарной болезнью сердца и гипертонией, которая усиливает все проявления стенокардии и усугубляет тяжесть течения обоих заболеваний.

Предрасполагающим к стенокардии фактором является рацион питания. Существует прямая связь между уровнем холестерина в плазме крови и частотой заболеваемости стенокардией. Если есть признаки коронарной болезни — диета должна быть разгрузочная. Надо уменьшить количество животного жира за счет растительного и употреблять больше овощей и фруктов. И, конечно, не переедать.

Большое влияние на частоту заболеваний коронарной болезнью оказывает курение, которое считается вторым основным фактором, имеющим причинную связь с этим заболеванием.

Каждый из этих трех факторов риска: уровень холестерина в плазме, курение и повышенное кровяное давление — действует независимо от других факторов, таких как диабет, ожирение и пр. Чем чаще нарушения, тем выше риск заболеть стенокардией.

Как можно помочь своему сердцу? Прежде всего физическим трудом и физическими упражнениями. Отмечено, что у мужчин, работа которых требовала наибольшей физической активности, риск коронарной болезни был самым низким. По данным обследования английских служащих, профессии которых были связаны с сидячей работой, лица, занимающиеся в свободное время активной физической работой или тренировками, заболевали коронарной недостаточностью вдвое реже, чем их менее активные коллеги.

Большое значение для возникновения заболевания имеет характер самого человека. Установлено, что стенокардия в два раза чаще встречается у людей, которые не удовлетворены жизнью, агрессивны, ощущают вечную нехватку времени, стремятся к шумному успеху.

Имеют значение и такие факторы, как мобильность, стрессовые ситуации и степень эмоциональной поддержки со стороны окружающих. Иначе говоря, психологический климат в коллективе. При хороших взаимоотношениях в рабочей среде все виды стрессовых ситуаций будут проходить с меньшей травмой для психики человека, в то время как систематическая грубость, несправедливость и психо-эмоциональные перегрузки в конце концов доводят человека до стенокардии.

Если боли в сердце носят упорный характер, необходимо обратиться к терапевту. Но прежде всего для успеха лечения я считаю обязательным для больного прекращение курения, лечение гипертонии, рациональное питание, снижение излишнего веса, устранение всяких эксцессов прекращение употребления алкоголя, режим сна, труда и отдыха, устранение перенапряжений нервной системы.

Не менее грозным, чем коронарная недостаточность, заболеванием является гипертония, причины возникновения которой так же остаются до конца неясными. Здесь, может быть, еще больше, чем при стенокардии, неврогенные факторы имеют решающее значение.

Работы В. Г. Старцева убедительно показали механизм возникновения гипертонии. Его экспериментальные данные полностью совпадают с наблюдениями клиницистов, которые давно отметили значение тяжелых переживаний и психологических отрицательных раздражителей в возникновении гипертонической болезни.

Как и при коронарной недостаточности, в развитии гипертонии большую роль играют различные стрессы. Стресс возникает под влиянием чрезвычайных раздражителей: тяжелая интоксикация, инфекция, ожоги, травма и т. д. — в ответ на которые развивается усиленная деятельность всех механизмов, приспосабливающих организм к новым условиям.

Сердце, эндокринная система, все виды эндокринно-гормональных механизмов начинают работать в усиленном режиме. Надпочечники выбрасывают в кровь большое количество адреналина. Адреналин вызывает бурный спазм сосудов, что ведет к еще большему усилению деятельности сердца, легких, печени, к чрезмерному расходованию энергетических ресурсов.

При длительном или очень интенсивном действии раздражителя адаптационные механизмы человека могут оказаться недостаточными или быстро израсходованными, что приводит к возникновению заболеваний и даже к гибели организма.

По данным центра ВОЗ атеросклеротические изменения со судов сердца и аорты стали встречаться у людей молодого возраста.

Клинические проявления атеросклероза зависят от того, какие сосуды поражаются больше всего. В начальной стадии можно лишь обнаружить симптомы, указывающие на нервно-сосудистые расстройства.

Обращает на себя внимание, что все три наиболее грозные заболевания сердца и сосудов: атеросклероз, коронарная недостаточность и гипертония — тесно связаны между собой. Крупнейший наш кардиолог А. Л. Мясников говорил, что гипертония обычно ходит, как тень, за атеросклерозом, который, в свою очередь, является основой ишемической болезни сердца, и присоединение гипертонии приблизительно втрое увеличивает скорость развития атеросклероза и частоту возникновения инфаркта миокарда.

Русские ученые всегда придавали большое значение нервному, эмоциональному фактору в развитии различных заболеваний, и особенно — сердечнососудистых.

В Институте кардиологии специально изучали обстоятельства, предшествовавшие возникновению инфаркта у большой группы больных. При этом выяснилось, что инфаркту миокарда непосредственно предшествовали: у 20% больных острая психическая травма; у 35% — длительное (в течение нескольких дней) психическое напряжение; у 30% — переутомление, длительное напряжение в работе и лишь у 4,5% — физическое напряжение. В 10% случаев не было возможности установить факторы, предшествовавшие инфаркту миокарда. Возможно, что здесь играли роль какие-то моменты в жизни больных, в которых они и сами не отдавали себе отчета или не хотели о них рассказывать.

Сердце — источник радости и счастья. Берегите свое сердце — и вы проживете долго!

Отрывок из книги академика хирурга Федора Углова «Человеку мало века»