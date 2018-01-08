Как спасти свою жизнь, встретившись с метиловым спиртом

Огромного числа трагедий можно было бы избежать, если бы люди знали простой способ. ВИДЕО

Все знают, что паленым может оказаться и самый дорогой алкоголь. То есть цена не застрахует вас от смерти. Если в поддельном алкоголе есть метанол, то в лучшем случае попадете в реанимацию, с большой вероятностью ослепнете или умрете. В нормальном алкоголе не метанол, а этанол. Но проблема в том, что оба этих вещества на запах и цвет неотличимы.

© KM.RU, Михаил Попов

Что делать? Надо налить в рюмку порцию проверяемого напитка и потом добавить туда обычной марганцовки.

Если смесь забурлит, то значит, там точно метиловый спирт. Значит, в бутылке метанол, и пить это нельзя ни в коем случае! Умрете или ослепнете.

Однако обратите внимание на формулировку: «ЕСЛИ забурлит». А если НЕ забурлит, то что тогда? Если не забурлит, то это вовсе не значит, что нет метанола. Коварство этого вещества в том, что оно может и не дать такую реакцию. Еще раз повторяю: отсутствие бурления всё равно не гарантия, что метанола в бутылке нет. Вот если забурлит – значит, точно там есть метиловый спирт.

Вот как все это выглядит по формулам:

CH3OH – метиловый спирт (метанол)

C2H5OH –этиловый спирт (этанол)

KMnO4 – марганцовка.

Что будет в такой реакции?

Формулы такие (без коэффициентов):

1. CH3OH (метанол) + KMnO4 --> MnO2 + KOH + CO2 (углекислый газ) +H2O

2. C2H5OH (этанол) + KMnO4 --> MnO2 + KOH + CH3CHO + H2O

В первом случае выделяется CO2 – то есть газ, который и дает бурление. Во втором - газ не выделяется. Но в том-то и дело, что ход реакции зависит от многих параметров. В паленом алкоголе содержится не только метанол, но и другие соединения, которые могут мешать реакции. Все зависит от концентраций, количеств, уровня подкисления (то есть рН раствора, то есть и от того, какая вода и откуда).

Даже если в паленом алкоголе концентрация метанола сравнительно невысока, то это все равно приведет к инвалидности, а то и к смерти. Но реакция на марганцовку не сработает. Имейте это в виду. Так что описанный способ верен только в случае, если вы зафиксировали бурление (или хотя бы отдельные пузырьки), если нет, то риск смерти все равно сохраняется.

Вспомним известный трагический случай в Забайкалье, когда люди выпили «водку» с этикеткой «Олень». Сначала сообщалось о 14 погибших, но спустя некоторое время умерли еще два человека, которые находились в тяжелом состоянии. Итак, 16 человек погибли, потому что в этой «водке» оказался метиловый спирт.

Началось следствие, и вскоре нашли сотни бутылок этого «Оленя» у подпольных производителей. Представляете, сколько было заготовлено этого «Оленя» и сколько человек он мог еще унести на тот свет? Село, где произошла трагедия, называется Красный Великан. Вот она – горчайшая ирония истории.

Часто люди думают так: «Ну, меня-то это не коснется, я-то не покупаю бутылку за сто рублей у каких-то проходимцев, я пью культурно, не как бомж на помойке...» Наивная иллюзия! Подделывают все, что только можно и на что хватает фантазии, и никто никакой гарантии не дает. Продадут вам бутылку за 5000 рублей, а траванетесь так, как будто лакали бурду из майонезной банки.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно набрать в поисковике «смерть от паленого алкоголя», так сразу появится бесконечный список случаев гибели от подделок, в том числе и дорогих. В апреле в Красноярске 8 человек госпитализировано после употребления «виски» Jack Daniel's. Только за один месяц (ноябрь 2015) в Красноярской области от подобных отравлений погибло 11 человек. В феврале в Выборгском районе двое военнослужащих пили какой-то «напиток». Один умер, трое его детей осталось без отца. Второй военный серьезно повредил здоровье.

И такие вещи происходят по всей России. Все чаще в публицистике используется словосочетание «алкогольный геноцид». Ну так давайте же хотя бы назло врагам не умрем раньше срока.

Как определить, содержит ли алкоголь метиловый спирт? Метод химической реакции на марганец: