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В Канаде врачам разрешили выписывать пациентам героин

13:21 16.09.2016
Фото commons.wikimedia.org
Фото commons.wikimedia.org

Канадские медики получили разрешение выписывать наркозависимым пациентам фармацевтический аналог героина, сообщает The Washington Post.

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, данное решение призвано снизить число передозировок, а также улучшить качество жизни наркозависимых пациентов.

Врачи будут выписывать препарат диацетилморфин тем, кто страдает тяжелой формой зависимости и кому не помогают традиционные методы лечения, такие как лечение метадоном. Инъекции препарата будут делаться на приеме у врача, который до этого должен получить соответствующее разрешение у Минздрава Канады.

Пациент, нуждающийся в подобном лечении, должен будет посещать врача два-три раза в день, где им будут делаться инъекции. Отмечается, что наркоманы, участвующие в подобной программе, реже связываются с криминалом, а их здоровье существенно улучшается.

В Канаде подобная практика вводится впервые, однако она применяется широко в восьми европейских странах. Ранее сообщалось, что в 2017 году в Канаде может быть официально разрешено применение медицинской марихуаны. 

Темы: Канада, Борьба с наркотиками в мире, Лекарственное обеспечение в мире
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 18:16
Грешнику с улыбкой

А в чем ошибка властей? У конченого нарика не будет денег на дозу - пойдет на любой криминал... и такие как ты , или члены твоей семьи, его потенциальные жертвы + какой-никакой удар по наркомафии, зачем обращаться к наркокурьеру, если ты получишь желаемое в медусловиях + не суррогат, а чистый продукт...
16.09.2016, 17:29
Микс

А от зависимости это излечивает?
16.09.2016, 14:24
и смех и грех

А что, правильно! Главное , что бы ВАДА было в курсе. Канадским спортсменам по-любому пригодится.
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