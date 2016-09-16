В Канаде врачам разрешили выписывать пациентам героин

Канадские медики получили разрешение выписывать наркозависимым пациентам фармацевтический аналог героина, сообщает The Washington Post.

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, данное решение призвано снизить число передозировок, а также улучшить качество жизни наркозависимых пациентов.

Врачи будут выписывать препарат диацетилморфин тем, кто страдает тяжелой формой зависимости и кому не помогают традиционные методы лечения, такие как лечение метадоном. Инъекции препарата будут делаться на приеме у врача, который до этого должен получить соответствующее разрешение у Минздрава Канады.

Пациент, нуждающийся в подобном лечении, должен будет посещать врача два-три раза в день, где им будут делаться инъекции. Отмечается, что наркоманы, участвующие в подобной программе, реже связываются с криминалом, а их здоровье существенно улучшается.

В Канаде подобная практика вводится впервые, однако она применяется широко в восьми европейских странах. Ранее сообщалось, что в 2017 году в Канаде может быть официально разрешено применение медицинской марихуаны.