Родители тяжело больных детей склонны сомневаться в правильности решений

Родители детей, которые проходят лечение от рака, нередко жалеют о принятых ими решениях, связанных с проведением такого лечения, пишет Reuters.

Иногда врач может посоветовать конкретную терапию, но часто люди вынуждены выбирать между, например, клиническими испытаниями нового препарата и хирургическим вмешательством, и позже они могут сожалеть о своем выборе.

Специалисты Онкологического института Дана-Фарбера и Детской больницы Бостона провели опрос 346 человек, дети которых лечились от рака в двух медцентрах США. Целью исследования было выяснить психологическое состояние родителей в моменты, когда им приходится принимать важные решения о том, как будет дальше лечиться ребенок. Родители заполняли опросник на протяжении 12 недель.

В результате анализа анкет обнаружилось, что 16 процентов родителей очень сожалеют о принятом решении, 45% сомневались в верности своего решения и только треть опрошенных были уверены в том, что сделали правильный выбор.

На психологический комфорт родителей прежде всего влияли факторы коммуникации с лечащими врачами. Если люди получали максимум детализированной информации о прогнозах по поводу болезни ребенка, доверяли врачу и комфортно себя чувствовали в роли человека, принимающего решения, то в среднем они реже были склонны сожалеть о своем выборе. Кроме того обнаружилось, что родители европеоидной расы в целом были меньше подвержены сомнениям, чем афро- или латиноамериканцы при одинаковом уровне информированности.

Исследователи отметили, что роль самих детей в принятии решений не рассматривалась.

Таким образом, медики отметили, что для психологического комфорта родителям детей с онкологическими заболеваниями крайне важно быть в постоянном диалоге с лечащим врачом, а также принимать важные решения без спешки и не под давлением. Разумеется, иногда, выбор надо делать срочно, но часто есть время на то, чтобы спокойно все взвесить и обдумать все за и против.