Мужчине вернули зрение при помощи сверхточного робота

В Оксфордском университете была проведена уникальная операция на глазе с использованием новейшей роботизированной системы Robotic Retinal Dissection Device (R2D2). Об этом сообщается на сайте университета.

Создание робота, позволяющего проводить хирургические манипуляции с экстравысокой точностью, заняло два года. Прибор оборудован семью сервоприводами, контролируемыми при помощи компьютера. Робот сконструирован так, чтобы проводить все необходимые манипуляции через отверстие, диаметр которого не превышает 1 мм.

Кроме того роботизированная система оборудована механизмом коррекции дрожания рук врача, управляющего роботом, так как любое неточное движение может привести к непоправимым последствиям.

Первым пациентом R2D2 стал 70-летний Уильям Бивер, который страдает эпиретинальной мембраной: на поверхности сетчатки его правого глаза образовалась пленка, из-за которой мужчина стал видеть искаженное изображение. Чтобы восстановить зрение врачам надо было убрать эту пленку, толщина которой составляет 0,01 мм, не повредив сетчатку.

Во время процедуры глазное яблоко не было обездвижено. Сам пациент сейчас чувствует себя хорошо и зрение к нему вернулось. В будущем с помощью R2D2 будут прооперированы еще 12 пациентов. Медики считают, что их роботизированная система может использоваться для еще более сложных операций.