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Ученые предупредили об опасности для здоровья 4-дневной рабочей недели

15:00 18.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Американские ученые предупреждают об опасности черырехдневной рабочей недели для здоровья, пишет CNN.

Исследователи из Университета Огайо проанализировали результаты нескольких исследований, которые подтвердили, что четыре напряженных рабочих дня могут оказаться опаснее для здоровья, чем пять менее насыщенных.

В первую очередь это связано с тем, что количество часов, которые необходимо отработать за неделю останется прежним. И при переходе на четырехдневную рабочую неделю нагрузка на людей окажется более интенсивной. Рабочий день станет более напряженным, усталость будет накапливаться, что неминуемо приведет к ошибкам, некоторые из которых могут оказаться фатальными.

Увеличение продолжительности рабочего дня приведет к тому, что у людей будет меньше времени на отдых по вечерам и многие домашние дела будут переноситься на выходные. В результате человек не сможет отдохнуть перед следующими рабочими днями.

Ученые рекомендуют просто сделать пятницу менее насыщенной, оставляя на этот день не самые важные дела. Тем самым организм сможет настроиться на выходные.

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Отдых и смена деятельности в жизни современного человека, Здоровье
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Комментарии читателей
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18.09.2016, 18:21
.

А в голову не приходила мысль, что в неделю надо работать не 40 часов, а 32! Тогда никакой усталости накапливаться не будет. Больше времени будет уделяться семье и воспитанию детей.
18.09.2016, 18:09
Таких учитилей

за ухо и в музей.
18.09.2016, 16:54
Пенсионер П.

Назад, к пятидневке!
Все комментарии (5)
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