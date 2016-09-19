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В Бельгии впервые провели процедуру эвтаназии ребенку

11:41 19.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В Бельгии впервые была проведена процедура эвтаназии в отношении несовершеннолетнего пациента, сообщает Reuters.

Процедура была совершена в отношении 17-летнего пациента, пол и диагноз его неизвестны. Пациент страдал терминальной стадией неизлечимого заболевания и его случай был признан медиками безнадежным.

Бельгия легализовала эвтаназию в 2002 году, в 2014 году она была также легализирована в отношении несовершеннолетних в безнадежной медицинской ситуации и с их явно выраженного согласия. Бельгия является единственной страной в мире, где разрешена эвтаназия для детей всех возрастов. В частности, в Нидерландах, подобная процедура может проводится только с 12 лет и старше.

Отмечается, что бельгийские законы определяют показания к эвтаназии очень строго. В частности несовершеннолетние должны быть в состоянии самостоятельно принять подобные радикальные решения. И с прошением о процедуре эвтаназии они обращаются лично. После этого проводятся консультации с психологами и психиатрами, которые оценивают состояние пациента и его родителей. Родители тоже должны дать свое разрешение на проведение данной процедуры.

Пациент должен находится в терминальной стадии заболевания, сопровождающегося постоянной и невыносимой физической болью, которая не снимается при помощи медикаментов.

По официальным данным число проводимых процедур эвтаназии в Бельгии за последние 10 лет возросло с 1000 до 8 752.

В зависимости от страны, где легализована эвтаназия, данная процедура проводится по-разному. В Бельгии, Нидерландах, Колумбии и Люксембурге препарат вводится только врачом. В Швейцарии, Германии, Японии и Канаде пациент может ввести препарат самостоятельно.

В России эвтаназия законодательно запрещена. 

Темы: Бельгия, Здоровье, Здравоохранение и медицина в мире, Дети
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