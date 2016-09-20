Минздрав выступил за ужесточение порядка учета ВИЧ-инфицированных

Минздрав России подготовил законопроект, в котором предлагает ввести обязательную постановку на диспансерный учет всех ВИЧ-инфицированных граждан, а также ответственность за уклонение от данной процедуры. Об этом сообщает ТАСС.

Целесообразность данных мер в ведомстве объясняют сложившейся в стране эпидемической ситуацией по ВИЧ-инфекции. В министерстве пояснили, что, согласно данным за прошлый год, на учете состоят только чуть более 70% инфицированных. «Таким образом, значительное количество лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, не наблюдаются в медицинских организациях», - цитирует ТАСС законопроект.

В Минздраве отметили, что общее число ВИЧ-инфицированных в России на 2015 год составило 824,7 тысячи человек. Причем, более 100 тысяч – новые случаи за прошлый год. Что касается первой половины текущего года, то за этот период было выявлено более 51 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. В ведомстве также подчеркнули, что на протяжении последних десяти лет ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных в России оставляет 10-12 процентов.

Действующее законодательство не предусматривает обязанности ВИЧ-инфицированных граждан по постановке на диспансерный учет. В случае выявления заражения им запрещается быть донорами крови, органов, тканей и биологических жидкостей.

