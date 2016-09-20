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Врачи научились лучше лечить различные виды лейкоза у детей

13:51 20.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Смертность детей в возрасте от 1 года до 19 лет от лейкоза существенно снизилась, сообщает LiveScience со ссылкой на результаты исследования специалистов Центра национальной медицинской статистики США.

Исследователями была изучена информация о детской смертности от онкологических заболеваний в период с 1999 по 2014 годы. Обнаружилось, что в 1999 году причиной смерти каждого 6 ребенка из 20 стали различные формы лейкоза, а 5 из 20 умирали от опухолей головного мозга.

К 2014 году ситуация в отношении лейкоза существенно улучшилась. Теперь дети чаще умирают от рака мозга и реже от лейкемии. Однако обе эти формы рака остаются основными причинами детской смертности от онкологических заболеваний.

Снижение уровня смертности от различных форм лейкоза ученые связывают с прогрессом в лечении данного типа рака, в частности с появлением новых методов лечения. Выживаемость детей с опухолями мозга практически не изменилась, прогресс наметился только в лечении глиом низкой степени злокачественности.

Ученые считают, что наиболее перспективное направление лечения рака — индивидуальный подход, включающий определение молекулярных особенностей опухолей и подбора терапии, которая подходит именно для этого злокачественного новообразования.

Согласно статистике, в целом детская смертность от всех видов рака за последние 15 лет снизилась на 20 процентов. 

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Здравоохранение и медицина в мире, Онкологические заболевания и борьба с ними
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