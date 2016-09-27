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Более 90 процентов населения Земли дышат загрязненным воздухом

12:26 27.09.2016
Интерактивная карта загрязнения воздуха
Интерактивная карта загрязнения воздуха

Более 90 процентов жителей Земли проживают в районах с опасными уровнями загрязнения воздуха, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ученые проанализировали снимки атмосферы со спутников, а также пробы воздуха, которые были собраны в более чем 3000 районах по всему миру. На основании этого была создана интерактивная карта загрязнения воздуха по всему миру.

Согласно этой карте, воздух на севере и востоке России является чистым, а вот в центральной и южной части страны загрязнение атмосферы составляет 16-35 микрограмм твердых частиц на кубический метр.

Специалисты ВОЗ отмечают, что ежегодно из-за загрязнения атмосферы в мире умирают около 3 миллионов человек. В 2012 году от болезней, спровоцированных загрязнением воздуха, скончалось 6,5 млн. человек (более 11 процентов всех случаев смети в мире).

Отмечается, что 90% случаев смерти, связанной с загрязнением воздуха, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Наиболее серьезная ситуация в этом отношении наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и на западе Тихоокеанского региона.

Специалисты ВОЗ считают, что загрязненный воздух является причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, хронической обструктивной болезни легких и рака легких. Также загрязненный воздух повышает риск возникновения острых респираторных инфекций.

Наибольший вред загрязнение воздуха наносит здоровью наиболее уязвимых групп населения — женщин, детей, пожилых людей. Основными источниками загрязнения являются неэффективные виды транспорта, бытовое топливо, сжигание отходов, электростанции, работающие на угле, промышленная деятельность. 

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Исследования, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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27.09.2016, 14:37
интерпассивный картограф

Эта статья-нехороший симптомчик. Видимо России предстоит ещё какой-нибудь протокольчик вскорости подписывать. Главподписант у нас такие вещи завсегда одобряет. Ну и, чтобы не с пустыми ручонками ехать к "партнёрам",- ещё 2-3 заводика закроет. В угоду-с им..
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